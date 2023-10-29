В воскресенье, 29 октября, «Интер» на своем поле сыграет с «Ромой». Игра состоится в рамках 10 тура чемпионата Италии по футболу и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Интер»

Миланцы идут на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Команда на один балл отстает от лидирующего «Ювентуса». Подопечные Индзаги в девяти матчах чемпионата страны выиграли семь матчей, в одной встрече сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Римляне идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков. Команда в девяти матчах чемпионата Италии выиграла четыре матча, в двух встречах сыграла вничью и потерпела три поражения. Подопечные Моуриньо забили 20 голов, но при этом пропустили 12 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 215 матчей, в которых «Интер» выиграл 94 матча. «Рома» побеждала в 62 матчах.

Прогноз на матч «Интер» – «Рома»

«Интер» в предстоящей встрече выглядит фаворитом предстоящей встречи, наверняка команда оправдает наши ожидания, и сможет набрать три очка в поединке с «Ромой». Наш прогноз – победа «Интера» (1.60), обе забьют – да (1.98).