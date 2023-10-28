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  • Семак: «Зенит» стал слабее – не всю жизнь быть на первом месте»

Семак: «Зенит» стал слабее – не всю жизнь быть на первом месте»

28 октября 2023, 22:34
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о слабости команды по сравнению с прошлым сезоном.

«Конечно, «Зенит» подсел и с эмоциональной точки зрения, и с точки зрения состава. По сравнению с прошлым годом стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона сначала одна схема, потом другая. Игроки, которые были системообразующими для нас, либо ушли, либо сейчас на травмах, как Марио Фернандес и Вячеслав Караваев. Приходиться каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться дальше.

«Краснодар» абсолютно заслуженно идeт на первом месте, набрали очень приличный ход. Чемпионат длинный, мы будем делать всe что мы можем, выкладываться на сто процентов, а дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации и такие бывают – не всю же жизнь быть на первом месте», – сказал Семак.

  • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
  • У лидирующего «Краснодара» завтра, 29 октября, матч с ЦСКА.
  • «Зенит» и «Краснодар» сыграют в 15-м туре.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (10)
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Ziklop
1698526098
самое слабое место в Зените: это Сережа Семак! ещё косалапый пришёл, помочь развалить команду!
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paracetamol
1698527428
Ты поговори еще, довел команду до предкризисного состояния, про схемы какие-то лепечет. Гнать его зимой как несправившегося с возложенный на него ролью. Что у гас, тренеров дефицит? Вон, КС с пацанами, Федотов без состава держится и играют интереснее этого слабака. Накупил бразил, а справиться с ними не может: хотят играют, хотят в сторонке покуривают, футбол смотрят. Дерьмовый тренеришка из средних игроков. Помнится, играл он за сборную, 5 раз его один на один с вратарем соперника выводили, и что? А ничего, в смысле не забил!
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O-kolesov
1698553502
Что то мне не нравится упадническое настроение Богданыча
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Bozigit
1698571833
Все верно
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Empers100--google
1698581665
Караваев для Семака ключевой и системообразующий игрок? Как это дно стало тренером?
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