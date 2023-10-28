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    • Семак: «Зенит» стал слабее – не всю жизнь быть на первом месте»

    Семак: «Зенит» стал слабее – не всю жизнь быть на первом месте»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о слабости команды по сравнению с прошлым сезоном.

    «Конечно, «Зенит» подсел и с эмоциональной точки зрения, и с точки зрения состава. По сравнению с прошлым годом стали слабее. Перестраиваемся по ходу сезона сначала одна схема, потом другая. Игроки, которые были системообразующими для нас, либо ушли, либо сейчас на травмах, как Марио Фернандес и Вячеслав Караваев. Приходиться каким-то образом перестраиваться. Будем двигаться дальше.

    «Краснодар» абсолютно заслуженно идeт на первом месте, набрали очень приличный ход. Чемпионат длинный, мы будем делать всe что мы можем, выкладываться на сто процентов, а дальше посмотрим, кто где будет. Ситуации и такие бывают – не всю же жизнь быть на первом месте», – сказал Семак.

    • «Зенит» отстает от 1-го места на 2 очка.
    • У лидирующего «Краснодара» завтра, 29 октября, матч с ЦСКА.
    • «Зенит» и «Краснодар» сыграют в 15-м туре.

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    Источник: «Чемпионат»

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