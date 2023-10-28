РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича

«Спартак» потерпел гостевое поражение от «Факела» в 13-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 2:0 в пользу воронежцев. Оба гола хозяева поля забили после удаления Срджана Бабича на 70-й минуте – отличились Евгений Марков и Максим Максимов.
Матч проходил на газоне, с которого воду убирали лопатами.
«Спартак» остался на четвертом месте в таблице РПЛ. «Факел», набрав три очка, поднялся на 11-ю строчку, покинув зону стыков.
Россия. РПЛ. 13-й тур
Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Марков (с пенальти), 71; 2:0 – Максимов, 83.
Удаление: нет – Бабич, 70.
Источник: «Бомбардир»