РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича

«Спартак» потерпел гостевое поражение от «Факела» в 13-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 2:0 в пользу воронежцев. Оба гола хозяева поля забили после удаления Срджана Бабича на 70-й минуте – отличились Евгений Марков и Максим Максимов.

Матч проходил на газоне, с которого воду убирали лопатами.

«Спартак» остался на четвертом месте в таблице РПЛ. «Факел», набрав три очка, поднялся на 11-ю строчку, покинув зону стыков.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Марков (с пенальти), 71; 2:0 – Максимов, 83.

Удаление: нет – Бабич, 70.

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