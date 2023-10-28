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  • РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича

РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича

28 октября 2023, 15:57
96

«Спартак» потерпел гостевое поражение от «Факела» в 13-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 2:0 в пользу воронежцев. Оба гола хозяева поля забили после удаления Срджана Бабича на 70-й минуте – отличились Евгений Марков и Максим Максимов.

Матч проходил на газоне, с которого воду убирали лопатами.

«Спартак» остался на четвертом месте в таблице РПЛ. «Факел», набрав три очка, поднялся на 11-ю строчку, покинув зону стыков.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Марков (с пенальти), 71; 2:0 – Максимов, 83.

Удаление: нет – Бабич, 70.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Факел
Комментарии (96)
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slavа0508
1698497975
Факел был сильней . Поздравляю Воронеж .....
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DVOK68
1698498022
Ну,закономерно.На тяжёлой поляне побеждают те кто больше хочет и проще играет. Воронеж заслужил свою победу,факт.
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knikos
1698498529
Как сказал Тихонов ! "Как только трудно и всё - нет Спартака !" Нет сейчас Спартака ! Того самого , который боролся , выгрызал , давал бой ! Осталась неорганизованная стая хрячков ... даже не хряков ...
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SuperNils
1698498777
Сегодня победил настоящий Труд. Факел играл трудолюбиво, пахали, грызли газон. А рылы ходили с ленью, нехотя. Всё по чесноку.
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BarStep
1698499314
Хрюканы! Вот без обид, вы или поголовно безнадежно больны, или погрязли в секте… Вы что, серьезно рассчитываете с игнатовыми, зиньковскими, соболевыми и прочими пурцивыми в составе, на что-то в чемпе??!
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Эном айс
1698499357
Абзац Абаскалю.
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arrivalgist
1698500003
Факел самоотдаче явно лучше был. Поздравляю!
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insider_retro
1698500527
Горжусь земляками! Зачётно так вспыхнул Факел! Это не просто три очка в копилку! С победой, ядрёных кабанов!
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JIEGEHDA
1698500794
Виноваты конечно все. Да поле было отвратительного состояния . Но и Факел и Спартак играли на одном поле , а дальше уже отговорки " плохому танцору .... " .факел был лучше . Спартак был лучше только в игре пас. Ничего более. Когда поле заставляет играть просто дальние передачи да навесы , Спартак решил сыграть в пас . Крутая идея. А Факел сыграл длинными да навесами . Оффсайды 8:1 тому показатель )))
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oyabun
1698501925
Когда уже прекратится это проклятие Спартака? Проигрывать записным аутсайдерам. Нет, я всё понимаю, играть пришлось в болоте. Но при этом одна команда еле передвигалась, а другая летала по полю, потому что с низу таблицы выбираться надо. Факел - Молодцы! На победу точно наиграли.
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