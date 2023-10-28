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    • РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Факелу» (0:2), пропустив дважды после удаления Бабича

    «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Факела» в 13-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 2:0 в пользу воронежцев. Оба гола хозяева поля забили после удаления Срджана Бабича на 70-й минуте – отличились Евгений Марков и Максим Максимов.

    Матч проходил на газоне, с которого воду убирали лопатами.

    «Спартак» остался на четвертом месте в таблице РПЛ. «Факел», набрав три очка, поднялся на 11-ю строчку, покинув зону стыков.

    Россия. РПЛ. 13-й тур

    Факел (Воронеж) – Спартак (Москва) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Марков (с пенальти), 71; 2:0 – Максимов, 83.

    Удаление: нет – Бабич, 70.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии86
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      Рейтинг: +31620

      JTherry 1 минуту назад

      Факел лучше готов играть на поле, на котором проводит всё своё время... двигаемся дальше, потому что можно сейчас скулить, пытаться во во всем винить тренера, но в этом нет смысла... да, Спартак сегодня проиграл, но это был не футбол, а больше похоже на регби или "футбол на болоте" со слепым кротом беспородным...

      0
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      Рейтинг: +70847

      insider_retro 1 минуту назад

      Горжусь земляками!
      Зачётно так вспыхнул Факел! Это не просто три очка в копилку!
      С победой, ядрёных кабанов!

      0
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      Рейтинг: +71

      Самайн 3 минуты назад

      Облссали свиные прокладки, ну что тут сказать ещё, впитывайте. И давайте разговоры заводите, как третье место уже у вас в кармане)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1205

      Alex Flash 4 минуты назад

      это уже не сенсация. Рыжий начал сыпаться еще весной.Сейчас он барахтается в конвульсиях

      0
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      Рейтинг: +627

      arrivalgist 10 минут назад

      Факел самоотдаче явно лучше был. Поздравляю!

      3
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      Рейтинг: +1205

      Alex Flash 11 минут назад

      сегодня праздник у ****
      У КБ хватка как у мелкого сосуна их неоперившегося тренерюги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      The only one 13 минут назад

      Ну что сказать; Факел-это Воронеж.МОЛОДЦЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +6619

      fakeid 17 минут назад

      номэд и промквас уже сидят в своём двухместном бачке, рылы не высовывают)

      3
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      Рейтинг: +2314

      Suvorov71 > fakeid 7 минут назад

      помойный вирусты как всегда у помойки и проделываешь от со сен ский

      0
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      Рейтинг: +6619

      fakeid > Suvorov71 5 минут назад

      это что за хрюк из бачка? лезь назад и крышку захлопни!

      0
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      Рейтинг: +2882

      a_who 17 минут назад

      Вот теперь рыжему точно писте ц

      0
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      Рейтинг: +20351

      ilichkadr > a_who 12 минут назад

      Результаты с Локомотивом и Ростовом расставят все точки над и. До зимы Абаскалю дадут дотянуть.......

      1
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      Рейтинг: +836

      The only one > ilichkadr 10 минут назад

      Ростов выиграет- вот и все точки

      2
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      Рейтинг: +20351

      ilichkadr > The only one 8 минут назад

      Дрезина тоже не хухры-мухры.........

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      Рейтинг: +836

      The only one > ilichkadr 5 минут назад

      Только не сегодня

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      Рейтинг: +35936

      VVM1964 > The only one 4 минуты назад

      Валера - верим !)

      0
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      Рейтинг: +1853

      balam 17 минут назад

      уже не смешно.

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