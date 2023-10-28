Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реал», 11-й тур чепмионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир Эль-Класико начнется 28 октября в 17:15 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Мартинес, Бальде, Араухо, Кристинсен, Гави, Канселу, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс.

Главный тренер: Хави

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Реал»