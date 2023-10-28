Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реал», 11-й тур чепмионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир Эль-Класико начнется 28 октября в 17:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Мартинес, Бальде, Араухо, Кристинсен, Гави, Канселу, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс.
Главный тренер: Хави
«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.
Главный тренер: Карло Анчелотти
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона» – «Реал»
- Прямой эфир будет проходить на OKKO и MEGOGO.
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»