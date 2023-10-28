Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    «Барселона» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Реал», 11-й тур чепмионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир Эль-Класико начнется 28 октября в 17:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Барселона»: Марк-Андре тер Стеген, Мартинес, Бальде, Араухо, Кристинсен, Гави, Канселу, Гюндоган, Лопес, Торрес, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    «Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Менди, Беллингем, Кроос, Вальверде, Тчуамени, Жуниор, Родриго.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Барселона»«Реал»

    Барселона-Реал Мадрид смотреть онлайн

    Новости по теме
    Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Реал»: 11-й тур чемпионата Испании
    Символическая сборная из действующих игроков «Барсы» и «Реала» 1
    Фабрегас оценил шансы «Барселоны» и «Реала» на победу в Эль Класико 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+