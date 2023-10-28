Смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» и «Дармштадт», 9-й тур чемпионата германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 октября 2023, в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Бавария»: Нойер, Мин Джэ, де Лигт, Дэвис, Мазрауи, Киммих, Сане, Коман, Лаймер, Мусиала, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

«Дармштадт»: Шухен, Маглица, Кларер, Нюрнбергер, Гьясула, Бадер, Мехлем, Шнелхардт, Кемпе, Пфайффер, Скарке.

Главный тренер: Торстен Либеркнехт

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Бавария» – «Дармштадт»