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    Вада забил победный гол «Балтике» с травмой

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался по матчу 13-го тура РПЛ против «Балтики» (1:0).

    • Решающий гол на 88-й минуте со штрафного забил Валентин Вада.
    • Он пришел в команду из «Сарагосы».
    • «Рубин» поднялся на 10-е место.

    «Два разных тайма мы сыграли. По первому тайму мы выглядели не очень свежо, если можно так сказать. Мы, наверное, перепутали спокойствие с быстрым контролем мяча. Мы очень медленно играли, и соперник успевал перестраиваться. Второй тайм был достаточно хорошим, качественным. Моменты имели неплохие. Вада попал со штрафного очень хорошо. Важные три очка в матче с хорошей командой.

    Насколько часто на тренировках такие мячи залетают? Они пробуют. Проблема была в другом. У него в прошлом матче вылетело плечо, он играл в манжете. Поэтому мы в принципе боялись жeсткого какого‑то столкновения. Но всe обошлось.

    У моей команды есть импульс. Она показывает азартный футбол. Играет с хорошим настроем, желанием. Но мы понимаем, что до зимы надо усиливать определeнные позиции», – сказал Рахимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    27.10.2023 22:16
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