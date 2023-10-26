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    • «Факел» – «Спартак»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 28 октября

    «Факел» – «Спартак»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 28 октября

    В субботу, 28 октября, «Факел» на своем поле сыграет со «Спартаком». Игра состоится в рамках 13 тура российской Премьер-лиги и начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Факел»

    Воронежцы идут на 13 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Команда в 12 матчах национального первенства выиграла три встречи, трижды сыграла вничью и потерпела шесть поражений. Подопечные Ташуева забили шесть голов, но при этом проиграли в девяти матчах.

    «Спартак»

    Подопечные Гильермо Абаскаля идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 20 очков. Команда в 12 матчах РПЛ выиграла шесть встреч, в двух поединках сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Спартак» забил 18 голов, но при этом и пропустил 18 голов. Отставание команды от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 17 матчей. «Факел» побеждал в трех матчах, а «Спартак» выигрывал в 12 поединках.

    Прогноз на матч «Факел» – «Спартак»

    «Спартак», на наш взгляд, выглядит фаворитом предстоящей встречи. На подопечных Гильермо Абаскаля и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Спартака» (2.10).

    Источник: Бомбардир

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    26.10.2023 23:17
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