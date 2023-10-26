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    Уткин рассказал о своем здоровье

    Известный спортивный журналист Василий Уткин опроверг информацию о наличии у него атеросклероза.

    «Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно.

    У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – написал Уткин.

    • Ранее Mash сообщил, что у Уткина был диагностирован атеросклероз.
    • Журналист не смог посетить матч своей команды «Эгриси» в Калининграде из-за проблем со здоровьем.
    • В матче за третье место в Волгограде «Эгриси» победил Fight Nights. Уткин присутствовал на игре.

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    Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    26.10.2023 17:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7884

      mihail200606 26 октября, 22:59

      И все таки атеросклероз есть.. с таким то весом

      0
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      Рейтинг: +6425

      порт 26 октября, 19:20

      Василий, у вас не лишний вес, у вас оооооо......чень лишний вес.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 26 октября, 18:14

      Всё таки Василий , у вас ОЧЕНЬ большой лишний вес , а в остальном всё хорошо.

      0
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      Рейтинг: +11829

      alex1951 26 октября, 18:07

      Хорошо ,если все так.....
      Но ты Вася вместо секса ,выбрал жрачку.....хотя это тоже удовольствие...
      Но секс лучше (регулярный),от него лучше получается похудеть,чем от всяких там диет!

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