Уткин рассказал о своем здоровье

Известный спортивный журналист Василий Уткин опроверг информацию о наличии у него атеросклероза.

«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно.

У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – написал Уткин.