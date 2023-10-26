Уткин рассказал о своем здоровье

Известный спортивный журналист Василий Уткин опроверг информацию о наличии у него атеросклероза.
«Ребят, о моем здоровье. Оно оставляет желать лучшего, мне предстоит очередное похудение, но никакого атеросклероза у меня не было, нет и не видно на горизонте. Это чистый кликбейт и обычная неправда. Кстати, сердце я проверяю регулярно.
У меня лишний вес и механическое повреждение ноги, которую я спокойно лечу», – написал Уткин.
- Ранее Mash сообщил, что у Уткина был диагностирован атеросклероз.
- Журналист не смог посетить матч своей команды «Эгриси» в Калининграде из-за проблем со здоровьем.
- В матче за третье место в Волгограде «Эгриси» победил Fight Nights. Уткин присутствовал на игре.
Источник: Телеграм-канал Настоящий РадиоУткин