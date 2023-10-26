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Глава МОК призвал Месси сыграть на Олимпийских играх в Париже

26 октября 2023, 13:39
1

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал 36-летнего нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси сыграть на летних Олимпийских играх‑2024 в Париже.

«Было бы здорово, если бы он смог сыграть в Париже. Игры – это амбиция для многих звезд футбола, таких как Мбаппе. Для Лионеля Месси это будет означать шанс снова написать историю. Он может стать единственным игроком в истории, у которого будет две золотые медали и титул чемпиона мира.

Я не хочу вмешиваться в решения тренера сборной Аргентины, но для Месси это была бы отличная возможность. Если он сыграет, у Аргентины будет больше шансов выиграть золотую медаль, это будет здорово для футбола и Олимпийских игр», – сказал Бах.

  • Месси уже выигрывал золото Олимпийских игр в 2008 году.
  • Летом аргентинец стал футболистом «Интер Майами», его контракт с американским клубом рассчитан до декабря 2025 года.
  • Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Источник: Ole
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (1)
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Алексей-К-google
1698398839
Месси только клопов не хватало
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