Глава МОК призвал Месси сыграть на Олимпийских играх в Париже

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал 36-летнего нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси сыграть на летних Олимпийских играх‑2024 в Париже.

«Было бы здорово, если бы он смог сыграть в Париже. Игры – это амбиция для многих звезд футбола, таких как Мбаппе. Для Лионеля Месси это будет означать шанс снова написать историю. Он может стать единственным игроком в истории, у которого будет две золотые медали и титул чемпиона мира.

Я не хочу вмешиваться в решения тренера сборной Аргентины, но для Месси это была бы отличная возможность. Если он сыграет, у Аргентины будет больше шансов выиграть золотую медаль, это будет здорово для футбола и Олимпийских игр», – сказал Бах.