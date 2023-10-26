Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Глава МОК призвал Месси сыграть на Олимпийских играх в Париже

    Глава МОК призвал Месси сыграть на Олимпийских играх в Париже

    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах призвал 36-летнего нападающего сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси сыграть на летних Олимпийских играх‑2024 в Париже.

    «Было бы здорово, если бы он смог сыграть в Париже. Игры – это амбиция для многих звезд футбола, таких как Мбаппе. Для Лионеля Месси это будет означать шанс снова написать историю. Он может стать единственным игроком в истории, у которого будет две золотые медали и титул чемпиона мира.

    Я не хочу вмешиваться в решения тренера сборной Аргентины, но для Месси это была бы отличная возможность. Если он сыграет, у Аргентины будет больше шансов выиграть золотую медаль, это будет здорово для футбола и Олимпийских игр», – сказал Бах.

    • Месси уже выигрывал золото Олимпийских игр в 2008 году.
    • Летом аргентинец стал футболистом «Интер Майами», его контракт с американским клубом рассчитан до декабря 2025 года.
    • Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

    Новости по теме
    Оуэн ответил, кто должен получить «Золотой мяч»-2023
    Экс-тренер «ПСЖ» Гальтье назвал лучшего игрока в мире – это не Месси 4
    Смолов ответил, кому вручил бы «Золотой мяч»-2023 2
    Источник: Ole

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2023 13:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+