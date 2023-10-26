Назначен судья на матч «Барса» – «Реал»: из-за него Левандовского дисквалифицировали на 3 игры в 2022 году

Стало известно, какой арбитр будет работать на матче 11-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

Команды рассудит 39-летний Хесус Хиль Мансано.

Инсайд о назначении Хосе Марии Санчеса Мартинеса не подтвердился.

Мансано в 2022 году удалил форварда «Барсы» Роберта Левандовского в игре с «Осасуной». Поляк отреагировал на красную карточку активным жестикулированием в адрес рефери, за что в итоге был дисквалифицирован на три матча.