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    • Назначен судья на матч «Барса» – «Реал»: из-за него Левандовского дисквалифицировали на 3 игры в 2022 году

    Назначен судья на матч «Барса» – «Реал»: из-за него Левандовского дисквалифицировали на 3 игры в 2022 году

    Стало известно, какой арбитр будет работать на матче 11-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом».

    Команды рассудит 39-летний Хесус Хиль Мансано.

    Инсайд о назначении Хосе Марии Санчеса Мартинеса не подтвердился.

    Мансано в 2022 году удалил форварда «Барсы» Роберта Левандовского в игре с «Осасуной». Поляк отреагировал на красную карточку активным жестикулированием в адрес рефери, за что в итоге был дисквалифицирован на три матча.

    • «Барса» примет «Реал» в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.
    • Мадридцы лидируют в Примере, опережая каталонцев на 1 очко.

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    Источник: сайт Королевской испанской футбольной федерации

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    26.10.2023 12:30
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