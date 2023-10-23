Назначен арбитр на субботнее Эль Класико: год назад президент «Барсы» критиковал его после поражения от «Реала»

Стало известно, кто рассудит «Барселону» и «Реал» в 11-м туре Примеры.

Матч обслужит Хосе Мария Санчес Мартинес. Это инсайд бывшего арбитра Павела Фернандеса. Официально назначение пока не подтверждено.

Ранее Санчес Мартинес шесть раз работал главным рефери на Эль Класико – в этих играх команды одержали по три победы.

Встреча «Барсы» и «Реала» в октябре 2022 года завершилась судейским скандалом. Тогда президент каталонцев Жоан Лапорта критиковал Санчеса Матинеса после поражения от мадридцев со счетом 1:3.

Лапорта счет спорными два решения арбитра – о неназначении пенальти в пользу «Барселоны» и назначении 11-метрового для «Реала». Свои претензии он высказал лично, зайдя в судейскую комнату.