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    • Назначен арбитр на субботнее Эль Класико: год назад президент «Барсы» критиковал его после поражения от «Реала»

    Назначен арбитр на субботнее Эль Класико: год назад президент «Барсы» критиковал его после поражения от «Реала»

    Стало известно, кто рассудит «Барселону» и «Реал» в 11-м туре Примеры.

    Матч обслужит Хосе Мария Санчес Мартинес. Это инсайд бывшего арбитра Павела Фернандеса. Официально назначение пока не подтверждено.

    Ранее Санчес Мартинес шесть раз работал главным рефери на Эль Класико – в этих играх команды одержали по три победы.

    Встреча «Барсы» и «Реала» в октябре 2022 года завершилась судейским скандалом. Тогда президент каталонцев Жоан Лапорта критиковал Санчеса Матинеса после поражения от мадридцев со счетом 1:3.

    Лапорта счет спорными два решения арбитра – о неназначении пенальти в пользу «Барселоны» и назначении 11-метрового для «Реала». Свои претензии он высказал лично, зайдя в судейскую комнату.

    • «Барса» примет «Реал» в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.
    • Мадридцы лидируют в Примере, опережая каталонцев на 1 очко.

    Источник: Defensa Central

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