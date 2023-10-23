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  • Назначен арбитр на субботнее Эль Класико: год назад президент «Барсы» критиковал его после поражения от «Реала»

Назначен арбитр на субботнее Эль Класико: год назад президент «Барсы» критиковал его после поражения от «Реала»

23 октября 2023, 15:51

Стало известно, кто рассудит «Барселону» и «Реал» в 11-м туре Примеры.

Матч обслужит Хосе Мария Санчес Мартинес. Это инсайд бывшего арбитра Павела Фернандеса. Официально назначение пока не подтверждено.

Ранее Санчес Мартинес шесть раз работал главным рефери на Эль Класико – в этих играх команды одержали по три победы.

Встреча «Барсы» и «Реала» в октябре 2022 года завершилась судейским скандалом. Тогда президент каталонцев Жоан Лапорта критиковал Санчеса Матинеса после поражения от мадридцев со счетом 1:3.

Лапорта счет спорными два решения арбитра – о неназначении пенальти в пользу «Барселоны» и назначении 11-метрового для «Реала». Свои претензии он высказал лично, зайдя в судейскую комнату.

  • «Барса» примет «Реал» в субботу, 28 октября, в 17:15 мск.
  • Мадридцы лидируют в Примере, опережая каталонцев на 1 очко.

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Источник: Defensa Central
Испания. Примера Реал Барселона Санчес Мартинес Хосе Мария
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