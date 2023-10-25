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    Билялетдинов рассказал об умершем совладельце «Эвертона»

    Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, что совладелец и председатель совета директоров ливерпульского клуба Билл Кенрайт был импозантным и требовательным человеком. Кенрайт умер 24 октября в возрасте 78 лет.

    «Мы были знакомы, он пару раз присутствовал на командных мероприятиях. Так в принципе он в ложе всегда сидел во время игр. На базу приезжал. Дядечка такой требовательный, сердился иногда, например, когда из Кубка Англии вылетели от «Рединга», мы тогда прошли «Челси» на выезде, а потом вылетели от «Рединга». Он достаточно импозантным мужчиной был.

    Нет, личных встреч не было, такая общекомандная история была. Он никогда никого не выделял, чтобы подойти и персонально пообщаться. Со всеми на равных здоровался. То, что он на всех матчах присутствовал с семьей, все знали», – сказал Билялетдинов.

    • «Эвертон» занимает в текущем сезоне АПЛ 16-е место.
    • Билялетдинов играл за команду с 2009 по 2012 годы.

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    Источник: ТАСС

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    25.10.2023 12:20
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