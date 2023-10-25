Билялетдинов рассказал об умершем совладельце «Эвертона»

Бывший футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов рассказал, что совладелец и председатель совета директоров ливерпульского клуба Билл Кенрайт был импозантным и требовательным человеком. Кенрайт умер 24 октября в возрасте 78 лет.

«Мы были знакомы, он пару раз присутствовал на командных мероприятиях. Так в принципе он в ложе всегда сидел во время игр. На базу приезжал. Дядечка такой требовательный, сердился иногда, например, когда из Кубка Англии вылетели от «Рединга», мы тогда прошли «Челси» на выезде, а потом вылетели от «Рединга». Он достаточно импозантным мужчиной был.

Нет, личных встреч не было, такая общекомандная история была. Он никогда никого не выделял, чтобы подойти и персонально пообщаться. Со всеми на равных здоровался. То, что он на всех матчах присутствовал с семьей, все знали», – сказал Билялетдинов.