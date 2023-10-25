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    Журавель назвал игрока «МЮ» «мелким говнюком»

    Комментатору «Матч ТВ» Тимуру Журавелю не понравился поступок игрока «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо во время матча 3-го тура группы Лиги чемпионов против «Копенгагена» (1:0).

    • В компенсированное время 2-го тайма «Копенгаген» исполнял пенальти.
    • Перед ударом Джордана Ларссона с 11 метров Гарначо стоял возле отметки и ковырял ее ногой, создавая неровность.
    • Голкипер Андре Онана отразил удар экс-спартаковца.

    «Не знаю, как вам, а мне этот мелкий говнюк Гарначо испортил впечатление от магического вечера на «Олд Траффорд».

    Манчестер вспоминал Бобби Чарльтона, «Манчестер» ужасно играл первый тайм и смог круто прибавить во втором. Сам Гарри Магуайр забил единственный гол.

    В такой день Андре Онана вытащил бы любой пенальти с любой самой ровной 11-метровой отметки… А этот говнюк всe испортил. По крайней мере, на уровне эмоций. Футбольная карьера обычно возвращает такие долги», – написал журналист.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    25.10.2023 12:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4960

      Oldtrafford83 25 октября, 18:35

      Журавль тот ещё щелесос))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +102890

      zigbert 25 октября, 14:25

      А что говорить если у Журавеля такие выражения в порядке вещей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Q05045511q 25 октября, 14:15

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      Рейтинг: +101559

      sv1969 25 октября, 13:42

      Такие как журавель , чердак , губошлеп губерниев , постоянно портят нам вечер своими высерами и мордами на срач тв))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 12:16

      Если бы Журавель знал как его называют зрители матч-тв, то "говнюк" в свой адрес воспринял бы как комплимент.

      3
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      Рейтинг: +336

      Цугундeр 25 октября, 12:09

      А этот говнюк назвал Жураве..б.ля. ещё более мелким говнюком.
      Ишо и очкастым.
      Мелкий очкастый говнюк. Очень подходит.

      4
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