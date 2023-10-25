Журавель назвал игрока «МЮ» «мелким говнюком»

Комментатору «Матч ТВ» Тимуру Журавелю не понравился поступок игрока «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо во время матча 3-го тура группы Лиги чемпионов против «Копенгагена» (1:0).

В компенсированное время 2-го тайма «Копенгаген» исполнял пенальти.

Перед ударом Джордана Ларссона с 11 метров Гарначо стоял возле отметки и ковырял ее ногой, создавая неровность.

Голкипер Андре Онана отразил удар экс-спартаковца.

«Не знаю, как вам, а мне этот мелкий говнюк Гарначо испортил впечатление от магического вечера на «Олд Траффорд».

Манчестер вспоминал Бобби Чарльтона, «Манчестер» ужасно играл первый тайм и смог круто прибавить во втором. Сам Гарри Магуайр забил единственный гол.

В такой день Андре Онана вытащил бы любой пенальти с любой самой ровной 11-метровой отметки… А этот говнюк всe испортил. По крайней мере, на уровне эмоций. Футбольная карьера обычно возвращает такие долги», – написал журналист.