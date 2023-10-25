«Психушка какая-то»: комментатор Андронов раскритиковал методику сна Холанда

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов скептически относится к особой методике сна – заклеиванию рта скотчем, чтобы дыхание осуществлялось только через нос.

«Куда же катится эта мировая повозка? Горшочек, не вари…

Заклеивать рот скотчем во время сна, бляха-муха… И Эрлинг Холанд еще туда же.

А жопу она не заклеивает скотчем (Андронов имеет в виду норвежскую биатлонистку Ингрид Тандреволд, которая тоже заклеивает рот скотчем на время сна – прим. «Бомбардира»)?

Реально просто психушка какая-то уже, хуже веганства и сыроедства.

Рот. Скотчем», – написал журналист.