«Психушка какая-то»: комментатор Андронов раскритиковал методику сна Холанда

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов скептически относится к особой методике сна – заклеиванию рта скотчем, чтобы дыхание осуществлялось только через нос.
«Куда же катится эта мировая повозка? Горшочек, не вари…
Заклеивать рот скотчем во время сна, бляха-муха… И Эрлинг Холанд еще туда же.
А жопу она не заклеивает скотчем (Андронов имеет в виду норвежскую биатлонистку Ингрид Тандреволд, которая тоже заклеивает рот скотчем на время сна – прим. «Бомбардира»)?
Реально просто психушка какая-то уже, хуже веганства и сыроедства.
Рот. Скотчем», – написал журналист.
- Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
- У 23-летнего игрока в сезоне АПЛ 9 матчей, 9 голов, ассист.
- У Холанда 28 матчей за сборную Норвегии и 27 голов.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова