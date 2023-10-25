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    • «Психушка какая-то»: комментатор Андронов раскритиковал методику сна Холанда

    «Психушка какая-то»: комментатор Андронов раскритиковал методику сна Холанда

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов скептически относится к особой методике сна – заклеиванию рта скотчем, чтобы дыхание осуществлялось только через нос.

    «Куда же катится эта мировая повозка? Горшочек, не вари…

    Заклеивать рот скотчем во время сна, бляха-муха… И Эрлинг Холанд еще туда же.

    А жопу она не заклеивает скотчем (Андронов имеет в виду норвежскую биатлонистку Ингрид Тандреволд, которая тоже заклеивает рот скотчем на время сна – прим. «Бомбардира»)?

    Реально просто психушка какая-то уже, хуже веганства и сыроедства.

    Рот. Скотчем», – написал журналист.

    • Холанд – самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).
    • У 23-летнего игрока в сезоне АПЛ 9 матчей, 9 голов, ассист.
    • У Холанда 28 матчей за сборную Норвегии и 27 голов.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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    25.10.2023 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5273

      Ziklop 25 октября, 22:44

      гениев всегда считали психами!
      что хорошо для одного , другому смерть! не гАнд*онову рассуждать!

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    • ...
      Рейтинг: +2370

      Fialet 25 октября, 20:21

      Так и есть. Дебилизм расцветает.

      1
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