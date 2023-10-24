Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Копенгагена», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Регилон, Варан, Далот, Амрабат, Фернандеш, Мактоминей, Рэшфорд, Хойлунн, Антони.
Главный тренер: Эрик тен Хаг
«Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристенсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Эльюнусси, Ачоури.
Главный тренер:Якоб Нееструп
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»
- Прямой эфир на телеканале «Матч! Игра»;
- Также игру можно посмотреть на «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»