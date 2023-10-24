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    • «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» против «Копенгагена», 3 тур Лиги чемпионов на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 24 октября 2023, в 22:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Регилон, Варан, Далот, Амрабат, Фернандеш, Мактоминей, Рэшфорд, Хойлунн, Антони.

    Главный тренер: Эрик тен Хаг

    «Копенгаген»: Грабара, Дикс, Вавро, Кристенсен, Анкерсен, Гонсалвес, Лерагер, Фальк, Классон, Эльюнусси, Ачоури.

    Главный тренер:Якоб Нееструп

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Юнайтед»«Копенгаген»

    • Прямой эфир на телеканале «Матч! Игра»;
    • Также игру можно посмотреть на «Фонбет».

    Манчестер юнайтед-копенгаген смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.10.2023 21:44
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