Во вторник, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Копенгагеном». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

Манчестерский клуб крайне неудачно выступает в Лиге чемпионов. Команда потерпела два поражения в двух матчах, забила пять голов, но при этом пропустила семь мячей – это худший результат в квартете. Разумеется, подопечные тен Хаага еще не набрали ни одного очка.

«Копенгаген»

Датчане вполне ожидаемо идут на третьем месте, имея в своем активе одно очко. Команда в одном матче сыграла вничью, а также потерпела одно поражение. «Копенгаген» забил три гола, но при этом пропустил четыре мяча.

Факты о личных встречах

Команды в своей истории только три раза играли друг с другом. «Манчестер Юнайтед» в двух матчах выигрывал своего соперника, а «Копенгаген» побеждал в одной встрече. «МЮ» отправил в ворота соперника четыре мяча, а датчане ответили одним голом.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»

Несмотря на крайне плачевное турнирное положение «МЮ» в Лиге чемпионов, именно подопечные тен Хаага выглядят фаворитами встречи. В пользу этого говорят текущая форма команды – в предыдущих двух матчах «МЮ» одержал победу, а также фактор домашнего поля. Наш прогноз – победа «Манчестера Юнайтед» (1.31), ТБ 2.5 (1.41).