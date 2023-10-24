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    • «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»: прогноз на матч 3 тура Лиги чемпионов, 24 октября

    Во вторник, 24 октября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Копенгагеном». Игра состоится в рамках 3 тура Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по мск.

    «Манчестер Юнайтед»

    Манчестерский клуб крайне неудачно выступает в Лиге чемпионов. Команда потерпела два поражения в двух матчах, забила пять голов, но при этом пропустила семь мячей – это худший результат в квартете. Разумеется, подопечные тен Хаага еще не набрали ни одного очка.

    «Копенгаген»

    Датчане вполне ожидаемо идут на третьем месте, имея в своем активе одно очко. Команда в одном матче сыграла вничью, а также потерпела одно поражение. «Копенгаген» забил три гола, но при этом пропустил четыре мяча.

    Факты о личных встречах

    Команды в своей истории только три раза играли друг с другом. «Манчестер Юнайтед» в двух матчах выигрывал своего соперника, а «Копенгаген» побеждал в одной встрече. «МЮ» отправил в ворота соперника четыре мяча, а датчане ответили одним голом.

    Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген»

    Несмотря на крайне плачевное турнирное положение «МЮ» в Лиге чемпионов, именно подопечные тен Хаага выглядят фаворитами встречи. В пользу этого говорят текущая форма команды – в предыдущих двух матчах «МЮ» одержал победу, а также фактор домашнего поля. Наш прогноз – победа «Манчестера Юнайтед» (1.31), ТБ 2.5 (1.41).

    Источник: Бомбардир

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    24.10.2023 20:11
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