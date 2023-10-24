Символическая сборная из самых дорогих футболистов мира

Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

В ней собраны самые дорогие футболисты мира. Общая стоимость состава – 1 миллиард 235 миллионов евро.

Вратарь: Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 65 млн евро), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 85 млн евро), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн евро), Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 120 млн евро), Джуд Беллингем («Реал», 150 млн евро), Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро), Винисиус Жуниор («Реал», 150 млн евро);

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 180 млн евро).