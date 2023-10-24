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    Символическая сборная из самых дорогих футболистов мира

    Transfermarkt опубликовал новую символическую сборную.

    В ней собраны самые дорогие футболисты мира. Общая стоимость состава – 1 миллиард 235 миллионов евро.

    Вратарь: Диогу Кошта («Порту», 45 млн евро);

    Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», 65 млн евро), Рубен Диаш («Манчестер Сити», 85 млн евро), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», 80 млн евро), Альфонсо Дэвис («Бавария», 70 млн евро);

    Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал», 120 млн евро), Джуд Беллингем («Реал», 150 млн евро), Джамал Мусиала («Бавария», 110 млн евро), Винисиус Жуниор («Реал», 150 млн евро);

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ», 180 млн евро), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 180 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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    24.10.2023 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +629

      saf05 24 октября, 22:58

      Интересно было бы посмотреть на эту сборную в деле.

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    • ...
      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 24 октября, 21:15

      Время Месси и Рона ушло. Гыгыгы

      0
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