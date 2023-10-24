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    • Парфенов высказался о перспективе потренировать «Спартак»

    Парфенов высказался о перспективе потренировать «Спартак»

    Дмитрий Парфенов ответил, мечтает ли он однажды возглавить «Спартак».

    «Я не любитель мечтать. Есть дело и ты его делаешь, предпочитаю идти пошагово.

    «Спартак» занимает важную часть в моей истории, мне не безразлична эта команда. Так что, конечно, хотелось бы возглавить «красно-белых» когда-нибудь.

    Но назвать это мечтой неправильно, есть цели. Нужно заниматься своим делом и постепенно идти к цели», – сказал Парфeнов.

    • Будучи футболистом, Парфенов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год.
    • С московской командой он выиграл четыре чемпионства и один Кубок России.
    • В течение тренерской карьеры Дмитрий работал в «Текстильщике», «Тосно», «Урале», тульском «Арсенале» и «Родине».

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    Источник: Metaratings

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    24.10.2023 17:24
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2975

      ScarlettOgusania 24 октября, 23:18

      всем ветеранам хочется возглавить Спартак, но не каждому эта ноша по плечу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1833

      rac531 24 октября, 19:23

      А, как же Черчесов, Юран, Шалимов, Аленичев, Талалаев,....
      Их, что же, в утиль?(((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +224

      Купа Купыч > rac531 24 октября, 19:42

      Мостовой, Ковтун, Никифоров, Тихонов, Глушаков, Ребров, Ловчев, Быстров, Сычев, Кечинов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35912

      VVM1964 24 октября, 17:47

      Лучше не надо ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6567

      subbotaspartak 24 октября, 17:46

      Заголовок: ... о перспективе потренировать «Спартак»...
      написано как о бздюбе и перспективе поснимать себя на видео...

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