Парфенов высказался о перспективе потренировать «Спартак»

Дмитрий Парфенов ответил, мечтает ли он однажды возглавить «Спартак».

«Я не любитель мечтать. Есть дело и ты его делаешь, предпочитаю идти пошагово.

«Спартак» занимает важную часть в моей истории, мне не безразлична эта команда. Так что, конечно, хотелось бы возглавить «красно-белых» когда-нибудь.

Но назвать это мечтой неправильно, есть цели. Нужно заниматься своим делом и постепенно идти к цели», – сказал Парфeнов.