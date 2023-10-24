Парфенов высказался о перспективе потренировать «Спартак»

Дмитрий Парфенов ответил, мечтает ли он однажды возглавить «Спартак».
«Я не любитель мечтать. Есть дело и ты его делаешь, предпочитаю идти пошагово.
«Спартак» занимает важную часть в моей истории, мне не безразлична эта команда. Так что, конечно, хотелось бы возглавить «красно-белых» когда-нибудь.
Но назвать это мечтой неправильно, есть цели. Нужно заниматься своим делом и постепенно идти к цели», – сказал Парфeнов.
- Будучи футболистом, Парфенов выступал за «Спартак» с 1998 по 2005 год.
- С московской командой он выиграл четыре чемпионства и один Кубок России.
- В течение тренерской карьеры Дмитрий работал в «Текстильщике», «Тосно», «Урале», тульском «Арсенале» и «Родине».
Источник: Metaratings