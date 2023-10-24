Первый тренер Головина высказался о дубле игрока в ворота «Метца»

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил дубль российского футболиста в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции.

«Перерос ли Головин Лигу 1? Это не мне судить. Решать должны агент, тренер и сам Саша. Все в этом мире относительно. Главное, чтобы желание совпало с его возможностями, а возможности – с желаниями.

Мне приятно смотреть, что он забивает, постоянно играет, что тренер ему доверяет. Сейчас Александр на подъеме, у него все получается. В сборной России Александр – сильнейший игрок, но в «Монако» не знаю. Там тренер оценивает», – сказал Плясунов.