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    • Первый тренер Головина высказался о дубле игрока в ворота «Метца»

    Первый тренер Головина высказался о дубле игрока в ворота «Метца»

    Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» Александра Головина, оценил дубль российского футболиста в ворота «Метца» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции.

    «Перерос ли Головин Лигу 1? Это не мне судить. Решать должны агент, тренер и сам Саша. Все в этом мире относительно. Главное, чтобы желание совпало с его возможностями, а возможности – с желаниями.

    Мне приятно смотреть, что он забивает, постоянно играет, что тренер ему доверяет. Сейчас Александр на подъеме, у него все получается. В сборной России Александр – сильнейший игрок, но в «Монако» не знаю. Там тренер оценивает», – сказал Плясунов.

    • Голы Головина принесли «Монако» победу 2:1 над «Метцем» в 9-м туре Лиги 1.
    • Его команда лидирует в чемпионате Франции.

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    Источник: Metaratings.ru

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    24.10.2023 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 24 октября, 08:38

      достали уже этим головиным играть за сборную не хочет или всякий раз не может

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