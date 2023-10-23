Панюков сказал, сколько денег нужно для жизни в Москве: «С доходом в 33 тысячи можно с 20-го этажа прыгать»

Экс-зенитовец Андрей Панюков определил минимальную сумму, необходимую для проживания в Москве.

– Ты говорил, что у твоей бабушки пенсия в Москве 26 тысяч…

– Повысили! 33 тысячи. Шикует!

– Ты смог бы прожить на 33 тысячи в Москве?

– Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира.

Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же еще семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него.

Панюков известен по выступлениям за «Урал», «Зенит», «Динамо», «Аяччо» и другие клубы.

Сейчас он играет за белорусский «Нафтан».

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