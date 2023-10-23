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    • Панюков сказал, сколько денег нужно для жизни в Москве: «С доходом в 33 тысячи можно с 20-го этажа прыгать»

    Панюков сказал, сколько денег нужно для жизни в Москве: «С доходом в 33 тысячи можно с 20-го этажа прыгать»

    Экс-зенитовец Андрей Панюков определил минимальную сумму, необходимую для проживания в Москве.

    – Ты говорил, что у твоей бабушки пенсия в Москве 26 тысяч…

    – Повысили! 33 тысячи. Шикует!

    – Ты смог бы прожить на 33 тысячи в Москве?

    – Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира.

    Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же еще семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1084

      O-kolesov 25 секунд назад

      В госдуме сказали, что если не покупать продукты, то жить можно.

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      Рейтинг: +2340

      Fialet 12 минут назад

      А хорошо живут пенсионеры в Москве. У нас обычно от 10 до 15 тыс. Если у кого 20 так это считай счастливый.

      0
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      Рейтинг: +6605

      fakeid 13 минут назад

      болотоход живёт как-то же в бачке. коммуналку платить не нужно, объедки есть, за проезд на работу платить не нужно, т.к. не работает. думаю, он выживет в москве даже с нулевым доходом, даже если его лишат возможности сдавать стеклотару. правда тогда будет не на что бухать. гы-гы!

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