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  • Панюков сказал, сколько денег нужно для жизни в Москве: «С доходом в 33 тысячи можно с 20-го этажа прыгать»

Панюков сказал, сколько денег нужно для жизни в Москве: «С доходом в 33 тысячи можно с 20-го этажа прыгать»

23 октября 2023, 16:44
8

Экс-зенитовец Андрей Панюков определил минимальную сумму, необходимую для проживания в Москве.

– Ты говорил, что у твоей бабушки пенсия в Москве 26 тысяч…

– Повысили! 33 тысячи. Шикует!

– Ты смог бы прожить на 33 тысячи в Москве?

– Коммуналка десять, туда-сюда… Не-е-е! Прямо точно нет! Это можно прыгать с 20-го этажа, у меня как раз там квартира.

Ну куда в Москве на 33 тысячи? У меня же еще семья, дети! Минимум 120. А кто бы смог прожить на тридцатку? Хочу посмотреть на него.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Панюков Андрей
Комментарии (8)
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Fialet
1698070751
А хорошо живут пенсионеры в Москве. У нас обычно от 10 до 15 тыс. Если у кого 20 так это считай счастливый.
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O-kolesov
1698071454
В госдуме сказали, что если не покупать продукты, то жить можно.
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Enter2006
1698072274
Кто там сказал из депутатов? "Макарошки всегда стоят одинаково". Её даже вышвырнули от кормушки из-за этих слов, но от этого депутатов думающих также и получающих огромные зарплаты не убавилось. Верно кто-то предложил, если депутаты топят за МРОТ - вот этот МРОТ пусть сами и получают. "Слуги народа" мать их...
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alefreddy
1698073083
пенсионеры только на еду и коммуналку хватает а ездить и лечиться по миру как пенсионеры других стран не получиться
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bulls27
1698202538
***** . А у меня 14 000 , сдохни падла Панюковская !!
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СпартакВВ
1698243561
Мальчик у меня 22 с надбавками мэра 25 и ничего не прыгаю.
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СпартакВВ
1698243732
И любопытно, что в СМИ рассказывают, как в Европе подорожали продукты на 3,9 или 5,1 процента, то у нас дорожает сразу на 20, 40 а то на 100 процентов. Вот так вот!
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