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    • «Спартак» чаще других в РПЛ проверяли на допинг с начала сезона

    «Спартак» чаще других в РПЛ проверяли на допинг с начала сезона

    Футболисты московского «Спартака» с начала сезона-2023/2024 чаще игроков других клубов РПЛ проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

    У «Спартака» с июля по сентябрь были протестированы девять игроков: Максим Лайкин (два раза), Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский, а также Александр Соболев, которого проверили второй раз за 2023 год.

    По шесть игроков за первые три месяца сезона были проверены у казанского «Рубина» и петербургского «Зенита», по четыре – у московского «Локомотива», столичного «Динамо», «Ростова» и ЦСКА, по три – у «Краснодара», «Сочи», «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтики», по два – у грозненского «Ахмата», екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов».

    Всего с июля по сентябрь РУСАДА провело тестирование 55 футболистов РПЛ.

    С января по июнь только один футболист «Спартака» проходил проверку на допинг в РУСАДА – в марте был протестирован Соболев.

    • Новый сезон открылся матчем за Суперкубок России 15 июля.
    • Первый тур РПЛ стартовал 21 июля.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +22145

      Cleaner 2 часа назад

      Игроки Спартака настолько НЕАДЕКВАТНЫ, что приходится проверять их на употребление допинга! Ну РЖУ ни могу!!!...)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1403

      Дубина > Cleaner 1 час назад

      Мы с конюшни ржали усе в субботу))) Ржем не можем)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4699

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Бромонтановый след прослеживается и в нынешнем спартаке. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +31597

      JTherry 3 часа назад

      а проверять надо было бом.жей на допинг, у Вендела постоянно нос в кокаиновой пудре и взгляд блуждающий...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22145

      Cleaner > JTherry 2 часа назад

      JTherry, откуда у Вас такие глубокие познания в области употребления наркотиков? Нужно и БОЛЕЛЬЩИКОВ спартаковских на допинг поверять, у них тоже наблюдаются отклонения от нормы...)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1403

      Дубина > Cleaner 1 час назад

      Лижи лижи дальше помойки)) Ты так за свое стойло не подлизываешь!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6605

      fakeid 3 часа назад

      комментарий про спартак.

      0
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      Рейтинг: -132

      Скай 3 часа назад

      и потому вдвойне стыдно за бЗденит, жирующим на народном достоянии и потерявшем рамки приличия и адекватности клупе.

      2
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      Рейтинг: +48

      TIMOTHY 4 часа назад

      Потому что там промес пенс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6329

      Питерский князь 4 часа назад

      Проверьте там людей на адыкватность.
      Вся неликвидная элита в РФ собралась, в одном клубе.

      4
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