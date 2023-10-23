«Спартак» чаще других в РПЛ проверяли на допинг с начала сезона

Футболисты московского «Спартака» с начала сезона-2023/2024 чаще игроков других клубов РПЛ проверялись на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы РУСАДА.

У «Спартака» с июля по сентябрь были протестированы девять игроков: Максим Лайкин (два раза), Никита Бозов, Даниил Денисов, Семен Фадеев, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Павел Мелешин, Антон Зиньковский, а также Александр Соболев, которого проверили второй раз за 2023 год.

По шесть игроков за первые три месяца сезона были проверены у казанского «Рубина» и петербургского «Зенита», по четыре – у московского «Локомотива», столичного «Динамо», «Ростова» и ЦСКА, по три – у «Краснодара», «Сочи», «Пари Нижний Новгород» и калининградской «Балтики», по два – у грозненского «Ахмата», екатеринбургского «Урала» и самарских «Крыльев Советов».

Всего с июля по сентябрь РУСАДА провело тестирование 55 футболистов РПЛ.

С января по июнь только один футболист «Спартака» проходил проверку на допинг в РУСАДА – в марте был протестирован Соболев.