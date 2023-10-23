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    • Аллегри не включил «Ювентус» в число фаворитов в борьбе за титул в Серии A

    Аллегри не включил «Ювентус» в число фаворитов в борьбе за титул в Серии A

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Миланом» (1:0) в 9-м туре Серии A и рассказал о целях команды на сезон.

    «Ювентус» хорошо оборонялся, но футбол – это моменты, и Кин хорошо справился. Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. На последних минутах нам не хватило терпения, и мы позволяли «Милану» контратаковать. Да, у нас было на одного игрока больше, но темп Рафаэла Леау мог нейтрализовать это преимущество.

    Прошло много времени с тех пор, как мы обыгрывали «Милан», поэтому я могу лишь поблагодарить своих игроков.

    Все дело в том, как вы пасуете. Играя против 10 человек, нужно использовать поле как аэропорт и не позволять им приближаться к мячу, нельзя позволять так контратаковать.

    Когда у вас есть численное преимущество, вы не делаете пасы в узком пространстве, вы не идете в дриблинг, не стягиваете игроков на себя. Вы не форсируете ходы, вы принимаете проверенные решения. Это то, над чем нам нужно поработать, так как у нас есть несколько игроков без большого опыта, и игра на «Сан-Сиро» стала для них большим испытанием.

    «Интер», «Милан» и «Наполи» – фавориты в борьбе за скудетто, мы же нацеливаемся на квалификацию в Лигу чемпионов и должны двигаться шаг за шагом», – сказал Аллегри.

    • «Ювентус» занимает третье место в чемпионате Италии с отставание в два очка от лидирующего «Интера».
    • Клуб в этом сезоне не играет в еврокубках.

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    Источник: DAZN

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