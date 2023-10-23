Головин — лучший в топ-5 лиг по голам дальними ударами

Россиянин Александр Головин стал лучшим игроком в топ-5 лиг по голам дальними ударами за последние два сезона.

С начала прошлого сезона у него уже 6 голов из-за пределов штрафной в чемпионате Франции. Это лучший результат среди всех игроков из пятерки сильнейших чемпионатов:

По 5 голов дальними ударами у Феде Вальверде из «Реала» и Тена Копмейнерса из «Аталанты»