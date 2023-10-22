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    • Быстров раскритиковал Соболева: «Играет плохо, трусцой передвигается по полю»

    Быстров раскритиковал Соболева: «Играет плохо, трусцой передвигается по полю»

    Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился наблюдениями от просмотра матча с «Пари НН». Московская команда победила со счетом 2:0.

    – В концовке матча «Пари НН» включился и придавил «Спартак»…

    – Так потому, что во втором тайме вышел Соболев, который ходит пешком по футбольному полю. Где‑то захотели сыграть на удержание, вот «ПАРИ НН» и дождался своего полумомента. Забей «Спартак» второй мяч – все было бы нормально. Этим составом Абаскаль как раз показал, что при этих слухах, которые сейчас ходят, что Соболев там пришел или не пришел куда‑то, в первую очередь внимание нужно обращать на игру. Играет Соболев в последнее время плохо, физически не готов и трусцой передвигается по полю. Почему он должен играть в основном составе «Спартака»?

    – В первом тайме вы не заметили его отсутствия?

    – Мне кажется, даже было лучше.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.10.2023 22:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +43

      TIMOTHY 1 час назад

      Соболева любит Зарема и ее дети,вот он и звездит

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      Рейтинг: +22130

      Cleaner 2 часа назад

      Зато понтов дешевых на всю РПЛ у Соболя. Королем футбола себя считает, звездун...(

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