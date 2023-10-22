Быстров раскритиковал Соболева: «Играет плохо, трусцой передвигается по полю»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров поделился наблюдениями от просмотра матча с «Пари НН». Московская команда победила со счетом 2:0.

– В концовке матча «Пари НН» включился и придавил «Спартак»…

– Так потому, что во втором тайме вышел Соболев, который ходит пешком по футбольному полю. Где‑то захотели сыграть на удержание, вот «ПАРИ НН» и дождался своего полумомента. Забей «Спартак» второй мяч – все было бы нормально. Этим составом Абаскаль как раз показал, что при этих слухах, которые сейчас ходят, что Соболев там пришел или не пришел куда‑то, в первую очередь внимание нужно обращать на игру. Играет Соболев в последнее время плохо, физически не готов и трусцой передвигается по полю. Почему он должен играть в основном составе «Спартака»?

– В первом тайме вы не заметили его отсутствия?

– Мне кажется, даже было лучше.