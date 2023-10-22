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    Головин прокомментировал свой дубль за «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после матча с «Метцем».

    • Россиянин забил в этой встрече два гола.
    • «Монако» выиграл со счетом 2:1 и лидирует в Лиге 1.

    «Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка

    Есть ли закономерность в том, что оба своих гола я забил дальними ударами? Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый гол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол – это стандарт.

    Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это дает свои плоды. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли», – сказал Головин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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