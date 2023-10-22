Головин прокомментировал свой дубль за «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями после матча с «Метцем».

Россиянин забил в этой встрече два гола.

«Монако» выиграл со счетом 2:1 и лидирует в Лиге 1.

«Конечно, приятно и победить, и забить два гола. После таких матчей есть отличные эмоции, настроение и понимание того, что мы на правильном пути. Пропустили довольно курьезный гол, но с честью вышли из этой ситуации, гнули свою линию и достойно ответили сопернику. Выиграли по делу и заслуженно набрали три очка

Есть ли закономерность в том, что оба своих гола я забил дальними ударами? Сложно сказать. Все-таки это были разные ситуации. Первый мяч забил, когда мы находились в позиционной атаке, получилось удачно пробить и попасть в самый гол. Думаю, шансов отразить удар у вратаря там было немного. А второй гол – это стандарт.

Закономерность в том, что мы работаем на тренировках, это дает свои плоды. Какой гол понравился больше? Оба неплохие, но больше всего понравилось то, что мы выиграли», – сказал Головин.