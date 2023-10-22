Юран после поражения от «Спартака» пожаловался на двойные стандарты

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран возмутился судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

В компенсированное время 2-го тайма у нижегородцев был удален защитник Кирилл Гоцук.

После этого «Пари НН» пропустил 2-й гол.

Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.

«Не могу понять двойные стандарты – Виктор Мозес на Виктора Александрова шeл в лицо. Судьи не видели, и Гоцук у нас получает в итоге красную карточку.

Если бы мы это сделали [как Мозес], получили бы красную карточку», – сказал Юран.