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    • Юран после поражения от «Спартака» пожаловался на двойные стандарты

    Юран после поражения от «Спартака» пожаловался на двойные стандарты

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран возмутился судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

    • В компенсированное время 2-го тайма у нижегородцев был удален защитник Кирилл Гоцук.
    • После этого «Пари НН» пропустил 2-й гол.
    • Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.

    «Не могу понять двойные стандарты – Виктор Мозес на Виктора Александрова шeл в лицо. Судьи не видели, и Гоцук у нас получает в итоге красную карточку.

    Если бы мы это сделали [как Мозес], получили бы красную карточку», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +35826

      VVM1964 2 минуты назад

      А твои причитания - это не д в о й н ы е стандарты !!!??? Что-то не слышу недовольство про не данные ЖК вашим игрокам в первом тайме, а их аж 3 шт набирается !!! (((

      0
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      Рейтинг: +197

      яцык 1 час назад

      Ты же в этот клуб лезиш без вазелина

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      Рейтинг: +2691

      моэм 1 час назад

      Говорить о ***** стандартах к провинциалам нужно ....НО БЕСПОЛЕЗНО....В отношении периферии они были и будут всегда ....а способы прекратить этот беспредел есть .

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      Рейтинг: +34581

      oyabun 2 часа назад

      Всё переврал, но это в его стиле. )

      4
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      Рейтинг: +1301

      ВасяК 2 часа назад

      Я так и знал, что он так скажет!!!

      3
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      Рейтинг: +32

      Дормидонт Евлампиевич 2 часа назад

      Стыдно за хряков ! Очень .

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      Рейтинг: +1301

      ВасяК > Дормидонт Евлампиевич 2 часа назад

      А нам стыдно за тебя!!!

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      Рейтинг: -140

      Скай > Дормидонт Евлампиевич 2 часа назад

      Не вальтуй, дормидонт.

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      Рейтинг: +742

      timon2401 2 часа назад

      стандартно от Юрана)) лучше бы футбол команде ставил(( игра в "автобус" для нытиков и слабаков

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