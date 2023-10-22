Юран после поражения от «Спартака» пожаловался на двойные стандарты

А твои причитания - это не д в о й н ы е стандарты !!!??? Что-то не слышу недовольство про не данные ЖК вашим игрокам в первом тайме, а их аж 3 шт набирается !!! (((
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран возмутился судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).
- В компенсированное время 2-го тайма у нижегородцев был удален защитник Кирилл Гоцук.
- После этого «Пари НН» пропустил 2-й гол.
- Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.
«Не могу понять двойные стандарты – Виктор Мозес на Виктора Александрова шeл в лицо. Судьи не видели, и Гоцук у нас получает в итоге красную карточку.
Если бы мы это сделали [как Мозес], получили бы красную карточку», – сказал Юран.