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  • Юран после поражения от «Спартака» пожаловался на двойные стандарты

Юран после поражения от «Спартака» пожаловался на двойные стандарты

22 октября 2023, 16:42
10

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран возмутился судейством в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

  • В компенсированное время 2-го тайма у нижегородцев был удален защитник Кирилл Гоцук.
  • После этого «Пари НН» пропустил 2-й гол.
  • Матч в поле судил туляк Алексей Амелин.

«Не могу понять двойные стандарты – Виктор Мозес на Виктора Александрова шeл в лицо. Судьи не видели, и Гоцук у нас получает в итоге красную карточку.

Если бы мы это сделали [как Мозес], получили бы красную карточку», – сказал Юран.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Спартак Юран Сергей
Комментарии (10)
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timon2401
1697982466
стандартно от Юрана)) лучше бы футбол команде ставил(( игра в "автобус" для нытиков и слабаков
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Дормидонт Евлампиевич
1697983175
Стыдно за хряков ! Очень .
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ВасяК
1697983270
Я так и знал, что он так скажет!!!
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oyabun
1697983365
Всё переврал, но это в его стиле. )
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моэм
1697985116
Говорить о ***** стандартах к провинциалам нужно ....НО БЕСПОЛЕЗНО....В отношении периферии они были и будут всегда ....а способы прекратить этот беспредел есть .
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яцык
1697985212
Ты же в этот клуб лезиш без вазелина
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VVM1964
1697991761
А твои причитания - это не д в о й н ы е стандарты !!!??? Что-то не слышу недовольство про не данные ЖК вашим игрокам в первом тайме, а их аж 3 шт набирается !!! (((
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Max Bobr
1697994057
Правду однако сказал, меня лично радует победа, когда это чистая победа
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