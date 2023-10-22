Орлов: «Команде, желающей стать чемпионом, следует брать Черчесова»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов посоветовал клубам, заинтересованным в чемпионстве, пригласить Станислава Черчесова.
«Черчесов – тренер с очень хорошей репутацией. У него приличный послужной лист достижений. Он современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убежден, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом.
Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей? Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов – тренерский джокер», – сказал Орлов.
- Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
- Тренер делал золотые дубли в Польше и Венгрии.
- Черчесов неоднократно в последние недели появлялся на домашних матчах «Локомотива».
Источник: Sport24