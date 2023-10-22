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  • Орлов: «Команде, желающей стать чемпионом, следует брать Черчесова»

Орлов: «Команде, желающей стать чемпионом, следует брать Черчесова»

22 октября 2023, 16:34
7

Спортивный комментатор Геннадий Орлов посоветовал клубам, заинтересованным в чемпионстве, пригласить Станислава Черчесова.

«Черчесов – тренер с очень хорошей репутацией. У него приличный послужной лист достижений. Он современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убежден, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом.

Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей? Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов – тренерский джокер», – сказал Орлов.

  • Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
  • Тренер делал золотые дубли в Польше и Венгрии.
  • Черчесов неоднократно в последние недели появлялся на домашних матчах «Локомотива».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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timon2401
1697981786
самое время в Зенит!!!
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САДЫЧОК
1697982881
Черчесова можно взять, как хорошего шашлычника! Но, это не тренер.
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Томик
1697985013
Ну так "Зенит" пущай и берёт.
Ответить
Александр.Т.
1697986406
Ну это надо Орлову к Медведеву идти просить что бы Черчесова взяли
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ivany4
1697988841
г-н Орлов, сколько этот современный специалист, который умеет находить подход к игрокам, авторитетен, максималист, концептуалист, и может работать фундаментально, и т.д. и т.п., завоевал чемпионств в РПЛ?! Хватит пальцев одной руки??))
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RUSARM
1697989034
Птицын-возьми себе его в тренеры!!! Старческий маразм крепчает!!
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Freyd
1697992137
Точно,надо вместо семака
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