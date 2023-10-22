Орлов: «Команде, желающей стать чемпионом, следует брать Черчесова»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов посоветовал клубам, заинтересованным в чемпионстве, пригласить Станислава Черчесова.

«Черчесов – тренер с очень хорошей репутацией. У него приличный послужной лист достижений. Он современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убежден, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом.

Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей? Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов – тренерский джокер», – сказал Орлов.