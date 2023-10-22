Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Орлов: «Команде, желающей стать чемпионом, следует брать Черчесова»

    Орлов: «Команде, желающей стать чемпионом, следует брать Черчесова»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов посоветовал клубам, заинтересованным в чемпионстве, пригласить Станислава Черчесова.

    «Черчесов – тренер с очень хорошей репутацией. У него приличный послужной лист достижений. Он современный специалист, умеет находить подход к игрокам, авторитетен. Я убежден, что ему нужна команда, которая ставит задачи быть чемпионом.

    Какой смысл ему идти в команду, где нет таких целей? Если какая-то команда захочет стать чемпионом, они должны брать Черчесова. Он максималист, концептуалист, может работать фундаментально. Сейчас Черчесов – тренерский джокер», – сказал Орлов.

    • Черчесов без работы с июля, когда был уволен из «Ференцвароша».
    • Тренер делал золотые дубли в Польше и Венгрии.
    • Черчесов неоднократно в последние недели появлялся на домашних матчах «Локомотива».

    Новости по теме
    Экс-спортивный директор «Милана» сообщил, что Черчесов отказался от предложений трех европейских клубов 9
    Черчесов ответил отказом на предложения из двух стран 2
    Лучшая теннисистка мира показала футбольные навыки – они куда лучше, чем у Черчесова
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +795

      RUSARM 48 минут назад

      Птицын-возьми себе его в тренеры!!! Старческий маразм крепчает!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11984

      ivany4 51 минуту назад

      г-н Орлов, сколько этот современный специалист, который умеет находить подход к игрокам, авторитетен, максималист, концептуалист, и может работать фундаментально, и т.д. и т.п., завоевал чемпионств в РПЛ?! Хватит пальцев одной руки??))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +415

      Александр.Т. 1 час назад

      Ну это надо Орлову к Медведеву идти просить что бы Черчесова взяли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8238

      Томик 1 час назад

      Ну так "Зенит" пущай и берёт.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -140

      Скай 2 часа назад

      Видимо бЗданит серюньку хочет заменить. Не тянет физрук без бразильцев.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10304

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Черчесова можно взять, как хорошего шашлычника!
      Но, это не тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      timon2401 2 часа назад

      самое время в Зенит!!!

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+