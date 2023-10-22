В двух сегодняшних матчах РПЛ заменили арбитров

РФС заменил судей на двух сегодняшних матчах 12-го тура РПЛ.

Виталий Мешков не будет работать AVAR на игре «Зенит» – «Крылья Советов». Вместо него назначен Валентин Мурашов.

Артур Федоров снят с матча «Ростов» – «Ахмат». Вместо него AVAR будет работать Николай Еремин.