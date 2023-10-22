В двух сегодняшних матчах РПЛ заменили арбитров

РФС заменил судей на двух сегодняшних матчах 12-го тура РПЛ.
Виталий Мешков не будет работать AVAR на игре «Зенит» – «Крылья Советов». Вместо него назначен Валентин Мурашов.
Артур Федоров снят с матча «Ростов» – «Ахмат». Вместо него AVAR будет работать Николай Еремин.
- Федоров накануне был на VAR на матче «Оренбург» – «Факел», где случился скандальный эпизод с неудалением форварда воронежцев за удар шипами в ногу.
- Мешков вчера обслуживал на VAR встречу «Локомотив» – «Динамо» (0:0).
- Глава российских судей – серб Милорад Мажич.
Источник: РПЛ