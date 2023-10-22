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    В двух сегодняшних матчах РПЛ заменили арбитров

    РФС заменил судей на двух сегодняшних матчах 12-го тура РПЛ.

    Виталий Мешков не будет работать AVAR на игре «Зенит»«Крылья Советов». Вместо него назначен Валентин Мурашов.

    Артур Федоров снят с матча «Ростов»«Ахмат». Вместо него AVAR будет работать Николай Еремин.

    • Федоров накануне был на VAR на матче «Оренбург»«Факел», где случился скандальный эпизод с неудалением форварда воронежцев за удар шипами в ногу.
    • Мешков вчера обслуживал на VAR встречу «Локомотив» – «Динамо» (0:0).
    • Глава российских судей – серб Милорад Мажич.

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    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 13:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6176

      Павелий 2 часа назад

      Как это карманный арбитр Зенита Мешков не будет их судить?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5218

      Ziklop > Павелий 1 час назад

      Мешок карманный ваш арбитр! учи матчасть!
      потому его и заменили, чтоб не придумывал проблем Зениту!

      2
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