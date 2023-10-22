Рахимов упрекнул игрока «Рубина» в заторможенности

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) оценил игру новичка команды Валентина Вады.

– Как оцените выступление Вады? Показалось, что все еще не готов.

– А как вы хотели? Он не может быть готов, когда три с половиной месяца без команды, а тебя начинают нагружать. Приходит та фаза, где ему нужно давать какую-то паузу. Мы видим, что он имеет хорошие качества, но сегодня у него была немного заторможенная реакция, он много мячей терял. И он это сам прекрасно понимает, он в перерыве сказал, что не должен терять столько мячей, извинился.

Мы понимаем, что он еще не в оптимальном состоянии, и на это делаем скидку. Но у него и момент был, когда он мог забить.