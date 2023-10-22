Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Рахимов упрекнул игрока «Рубина» в заторможенности

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) оценил игру новичка команды Валентина Вады.

    – Как оцените выступление Вады? Показалось, что все еще не готов.

    – А как вы хотели? Он не может быть готов, когда три с половиной месяца без команды, а тебя начинают нагружать. Приходит та фаза, где ему нужно давать какую-то паузу. Мы видим, что он имеет хорошие качества, но сегодня у него была немного заторможенная реакция, он много мячей терял. И он это сам прекрасно понимает, он в перерыве сказал, что не должен терять столько мячей, извинился.

    Мы понимаем, что он еще не в оптимальном состоянии, и на это делаем скидку. Но у него и момент был, когда он мог забить.

    • Вада пришел в «Рубин» из «Сарагосы».
    • Он уже успел забить за казанцев.
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м.

    Новости по теме
    ЦСКА оставил «Рубину» записку после матча 2
    Игрок «Рубина» попал мячом в арбитра – тот выронил флаг 1
    Рахимов прокомментировал отмену гола «Рубина» в ворота ЦСКА 7
    Источник: ютуб-канал «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+