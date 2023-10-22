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    • Игнашевич пожаловался на судейство в матче с «Краснодаром»

    Игнашевич пожаловался на судейство в матче с «Краснодаром»

    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич выступил после матча 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:2).

    «Можно сегодняшний матч занести нам в актив. Ребята справились. У нас получилось то, что мы хотели предложить «Краснодару», создавали моменты. Может быть, не так надeжно играли в обороне в первом тайме, во втором – получше. Очень сложно, когда всe трактуется в одну сторону, – штрафные, единоборства, угловые.

    Мне приходилось как тренеру делать паузы, чтобы сбивать темп, потому что всe в одну сторону свистится. Благодарность ребятам, что выдержали. Первый гол был неприятный, пенальти – дело житейское. Нам ставят такие регулярно», – сказал Игнашевич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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