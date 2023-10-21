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    • Ивич рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Балтикой»

    Ивич рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Балтикой»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подытожил матч 12-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

    • Краснодарцы вели в счете.
    • Команда лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом.
    • Впереди у «Краснодара» матч 13-го тура против ЦСКА.

    «Нам недоставало энергии в этой встрече. После первого гола у нас не было чистого разума. Мы пропускали подборы, недотягивали в единоборствах. Соперник нас толкал, у них получилось создать преимущество. Также «Балтика» поставила на одного игрока больше сзади. Мы удовлетворены ничьей и одним очком.

    Мы были командой, которая старалась играть, создавала шансы своим владением. Во второй половине, когда был счeт 1:2, мы настроили себя на второй гол. Также практически забили третий мяч. В начале второго тайма наш вратарь спас команду. Я остался недоволен игрой футболистов с 20‑й по 45‑ю минуту и в начале второго тайма. Команда платит против такого соперника, когда недостаточно энергии и агрессивности», – сказал серб.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.10.2023 22:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Reet foo 2 часа назад

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      Рейтинг: +13

      TIMOTHY 2 часа назад

      Не хватило вам судьи! Вы и с Ростовом уже играли неважно и судья вам победу подарил

      1
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      Рейтинг: +2210

      Suvorov71 > TIMOTHY 1 час назад

      именно так и было, Ростову просто фатально не повезло

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