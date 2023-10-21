Ивич рассказал, чего не хватило «Краснодару» в матче с «Балтикой»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подытожил матч 12-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2).

Краснодарцы вели в счете.

Команда лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом.

Впереди у «Краснодара» матч 13-го тура против ЦСКА.

«Нам недоставало энергии в этой встрече. После первого гола у нас не было чистого разума. Мы пропускали подборы, недотягивали в единоборствах. Соперник нас толкал, у них получилось создать преимущество. Также «Балтика» поставила на одного игрока больше сзади. Мы удовлетворены ничьей и одним очком.

Мы были командой, которая старалась играть, создавала шансы своим владением. Во второй половине, когда был счeт 1:2, мы настроили себя на второй гол. Также практически забили третий мяч. В начале второго тайма наш вратарь спас команду. Я остался недоволен игрой футболистов с 20‑й по 45‑ю минуту и в начале второго тайма. Команда платит против такого соперника, когда недостаточно энергии и агрессивности», – сказал серб.

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