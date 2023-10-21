Федотов прокомментировал отставание ЦСКА от первого места на «много очков»

Главного тренера ЦСКА Владимира Федотова спросили про место команды в таблице.

ЦСКА идет в РПЛ 5-м.

Отставание от 1-го места – 9 очков.

ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

«Место в таблице на команду не давит? Конечно, есть много факторов. ПФК ЦСКА – великий клуб, и тут априори задача быть в верхней части таблицы. Но были разные причины, о которых мы сейчас говорить не будем. Команда двигается дальше, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Играть ещe очень много.

Понятно, что мы отстаeм от лидирующего «Краснодара» на много очков. Обидно, значит, нужно предъявлять к себе ещe больше требований и целеустремлeнно идти к победе», – сказал тренер.