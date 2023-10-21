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    • Федотов прокомментировал отставание ЦСКА от первого места на «много очков»

    Федотов прокомментировал отставание ЦСКА от первого места на «много очков»

    Главного тренера ЦСКА Владимира Федотова спросили про место команды в таблице.

    • ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
    • Отставание от 1-го места – 9 очков.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

    «Место в таблице на команду не давит? Конечно, есть много факторов. ПФК ЦСКА – великий клуб, и тут априори задача быть в верхней части таблицы. Но были разные причины, о которых мы сейчас говорить не будем. Команда двигается дальше, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Играть ещe очень много.

    Понятно, что мы отстаeм от лидирующего «Краснодара» на много очков. Обидно, значит, нужно предъявлять к себе ещe больше требований и целеустремлeнно идти к победе», – сказал тренер.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1056

      FCSpartakM 16 минут назад

      надеюсь федота не уволят, приятно видеть такой цска

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      Рейтинг: +2946

      ScarlettOgusania 36 минут назад

      "были разные причины, о которых мы сейчас говорить не будем"
      ...отчего же не будем? будем, потерял физрук раздевалку, разное отношение к легам и российским футболистам предъявляет физрук на тренировках, да и денюшки - тю-тю!

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