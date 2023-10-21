Рахимов прокомментировал отмену гола «Рубина» в ворота ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об отмененном голе в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Разговоры о судействе стали неотъемлемой частью футбола. Есть VAR, его нужно смотреть… Если думать только о судействе, то можно совсем потерять управление. Не нужно концентрироваться на этом.

Но у меня есть вопрос, почему в этом моменте попадание мяча в руку было расценено как нарушение правил? Мяч же отскочил от лица в руку. Понимаю, что если сразу в руку, то ноль вопросов», – сказал Рахимов.

Всего в матче были отменены 2 гола.

Гол «Рубина» был отменен из-за игры рукой Угочукву Иву в центральном круге.

Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.

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