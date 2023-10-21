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  • Рахимов прокомментировал отмену гола «Рубина» в ворота ЦСКА

Рахимов прокомментировал отмену гола «Рубина» в ворота ЦСКА

21 октября 2023, 17:32
7

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об отмененном голе в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Разговоры о судействе стали неотъемлемой частью футбола. Есть VAR, его нужно смотреть… Если думать только о судействе, то можно совсем потерять управление. Не нужно концентрироваться на этом.

Но у меня есть вопрос, почему в этом моменте попадание мяча в руку было расценено как нарушение правил? Мяч же отскочил от лица в руку. Понимаю, что если сразу в руку, то ноль вопросов», – сказал Рахимов.

  • Всего в матче были отменены 2 гола.
  • Гол «Рубина» был отменен из-за игры рукой Угочукву Иву в центральном круге.
  • Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Рубин Рахимов Рашид
Комментарии (7)
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Zubo
1697901034
Несправедливо, мяч конечно попал в руку и изменил направление, но мяч отскочил от лица ... по правилам это не игра рукой
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Belyiccat
1697902366
Когда этот бред прекратится. От лица до руки 20 см, куда он эту руку денет.
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Muboraksho
1697902420
Судья лишил Рубин трех нужных очков.
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FCSpartakM
1697902620
вроде как отменили это тупое правило, что любая игра рукой в атаке автоматом отменяет гол. В этом эпизоде смех от судей очередной. Как угольный должен был убирать эту руку, когда мяч с такой силы от лица летит.
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Дубина
1697903873
Чистый гол отменили))) Ща бы такой гол отмелили бы Спартаку неделю бы ныли кони с промквасом))))
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slavа0508
1697907793
У Рубина просто украли необходимую победу ...
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Ziklop
1697912775
зачем платят миллионы заезжим судьям, от их управления только хуже, бабло отмывается и видимость работы!
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