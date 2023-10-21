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    • Рахимов прокомментировал отмену гола «Рубина» в ворота ЦСКА

    Рахимов прокомментировал отмену гола «Рубина» в ворота ЦСКА

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об отмененном голе в матче 12-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

    «Разговоры о судействе стали неотъемлемой частью футбола. Есть VAR, его нужно смотреть… Если думать только о судействе, то можно совсем потерять управление. Не нужно концентрироваться на этом.

    Но у меня есть вопрос, почему в этом моменте попадание мяча в руку было расценено как нарушение правил? Мяч же отскочил от лица в руку. Понимаю, что если сразу в руку, то ноль вопросов», – сказал Рахимов.

    • Всего в матче были отменены 2 гола.
    • Гол «Рубина» был отменен из-за игры рукой Угочукву Иву в центральном круге.
    • Матч в поле судил сочинец Павел Кукуян.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1370

      Дубина 47 минут назад

      Чистый гол отменили))) Ща бы такой гол отмелили бы Спартаку неделю бы ныли кони с промквасом))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      FCSpartakM 1 час назад

      вроде как отменили это тупое правило, что любая игра рукой в атаке автоматом отменяет гол. В этом эпизоде смех от судей очередной. Как угольный должен был убирать эту руку, когда мяч с такой силы от лица летит.

      1
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      Рейтинг: +1223

      Muboraksho 1 час назад

      Судья лишил Рубин трех нужных очков.

      2
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      Рейтинг: +45

      Belyiccat 1 час назад

      Когда этот бред прекратится. От лица до руки 20 см, куда он эту руку денет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4325

      Zubo 1 час назад

      Несправедливо, мяч конечно попал в руку и изменил направление, но мяч отскочил от лица ... по правилам это не игра рукой

      2
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