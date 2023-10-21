Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» и «Интер», 9 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Родригес, Белланова, Лазаро, Тамез, Влашич, Сек, Риччи, Линетти, Пеллегри.
Главный тренер: Иван Юрич
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«Интер»: Зоммер, де Врей, Ачерби, Павар, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торино» – «Интер»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс