Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Торино» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Торино» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» и «Интер», 9 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Родригес, Белланова, Лазаро, Тамез, Влашич, Сек, Риччи, Линетти, Пеллегри.

    Главный тренер: Иван Юрич

    ___________________________________________________________________________________

    «Интер»: Зоммер, де Врей, Ачерби, Павар, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торино» – «Интер»

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+