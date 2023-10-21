Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» и «Интер», 9 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Родригес, Белланова, Лазаро, Тамез, Влашич, Сек, Риччи, Линетти, Пеллегри.

Главный тренер: Иван Юрич

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«Интер»: Зоммер, де Врей, Ачерби, Павар, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Торино» – «Интер»