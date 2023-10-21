Кавазашвили: «Зачем «Зенит» продал Малкома? Что такое для «Газпрома» 60 миллионов евро? Тьфу!»

Анзор Кавазашвили не понимает, зачем «Зенит» отпустил Малкома в Саудовскую Аравию.

Бразилец ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

– Стало ли для вас неожиданностью, что в этом сезоне заметно сдал «Зенит»? Пока только третье место в турнирной таблице.

– А чего тут удивляться? Кто в последние сезоны был самым лучшим игроком команды и кого продали очень дорого?

– Малкома.

– Правильно. И что вы хотите? Сильнейшего отдали, потому что за него предложили большие деньги. Спрашивается, что у «Газпрома» не было средств, чтобы этого футболиста содержать, платить ему повышенную ставку?

Он был звездой питерского клуба, а вокруг него собралась талантливая молодежь – и легионеры, и российские игроки. Когда выходил Малком, то «Зенит» получал огромное преимущество в каждом матче – только за счет своего лидера. А теперь в лидерах этот лохматый, маленький полузащитник…

– Клаудиньо.

– Да, Клаудиньо. Рядом с Малкомом он был классным, а сейчас стал посредственным футболистом. Вот и результат, когда разъединяют связку и убирают лучшего.

Но зачем его было продавать? Разве, повторяю, у «Газпрома» нет денег?

– Полно.

– А сейчас питерский клуб будет платить в два раза больше, чтобы купить такого же по уровню игрока, как Малком или лучше его. Но придется долго искать.

Да и найдется ли желающий, готовый пойти в нашу, российскую команду? Ведь санкции, посмотрите, очень серьезно влияют на многих футболистов.

– Но разве команда должна зависеть от одного игрока, даже большой звезды? Надо было готовиться заранее к тому, что рано или поздно Малком уйдет, искать ему замену.

– Об этом необходимо не нам с вами думать. Это должно сидеть в головах у руководства питерского клуба, у «Газпрома», который курирует «Зенит». Им следовало этот вопрос обсуждать, прежде чем продавать ведущего футболиста. Прикинуть, кто способен играть так же, как он.

А что тренерский штаб «сине-бело-голубых»? Я не слышал, чтобы они встали горой и сказали Миллеру, мол, нельзя продавать его. Когда Малком уйдет, то развалится вся система, которая держится на этом бразильце. Все промолчали! Получили за него 60 миллионов, так?

– Да.

– А что такое для «Газпрома» 60 миллионов евро? Тьфу!

– Семечки.

– Даже не семечки. Просто воздух! Дунь и их нет!