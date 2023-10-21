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    • Кавазашвили: «Зачем «Зенит» продал Малкома? Что такое для «Газпрома» 60 миллионов евро? Тьфу!»

    Кавазашвили: «Зачем «Зенит» продал Малкома? Что такое для «Газпрома» 60 миллионов евро? Тьфу!»

    Анзор Кавазашвили не понимает, зачем «Зенит» отпустил Малкома в Саудовскую Аравию.

    • Бразилец ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика вингера: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    – Стало ли для вас неожиданностью, что в этом сезоне заметно сдал «Зенит»? Пока только третье место в турнирной таблице.

    – А чего тут удивляться? Кто в последние сезоны был самым лучшим игроком команды и кого продали очень дорого?

    – Малкома.

    – Правильно. И что вы хотите? Сильнейшего отдали, потому что за него предложили большие деньги. Спрашивается, что у «Газпрома» не было средств, чтобы этого футболиста содержать, платить ему повышенную ставку?

    Он был звездой питерского клуба, а вокруг него собралась талантливая молодежь – и легионеры, и российские игроки. Когда выходил Малком, то «Зенит» получал огромное преимущество в каждом матче – только за счет своего лидера. А теперь в лидерах этот лохматый, маленький полузащитник…

    – Клаудиньо.

    – Да, Клаудиньо. Рядом с Малкомом он был классным, а сейчас стал посредственным футболистом. Вот и результат, когда разъединяют связку и убирают лучшего.

    Но зачем его было продавать? Разве, повторяю, у «Газпрома» нет денег?

    – Полно.

    – А сейчас питерский клуб будет платить в два раза больше, чтобы купить такого же по уровню игрока, как Малком или лучше его. Но придется долго искать.

    Да и найдется ли желающий, готовый пойти в нашу, российскую команду? Ведь санкции, посмотрите, очень серьезно влияют на многих футболистов.

    – Но разве команда должна зависеть от одного игрока, даже большой звезды? Надо было готовиться заранее к тому, что рано или поздно Малком уйдет, искать ему замену.

    – Об этом необходимо не нам с вами думать. Это должно сидеть в головах у руководства питерского клуба, у «Газпрома», который курирует «Зенит». Им следовало этот вопрос обсуждать, прежде чем продавать ведущего футболиста. Прикинуть, кто способен играть так же, как он.

    А что тренерский штаб «сине-бело-голубых»? Я не слышал, чтобы они встали горой и сказали Миллеру, мол, нельзя продавать его. Когда Малком уйдет, то развалится вся система, которая держится на этом бразильце. Все промолчали! Получили за него 60 миллионов, так?

    – Да.

    – А что такое для «Газпрома» 60 миллионов евро? Тьфу!

    – Семечки.

    – Даже не семечки. Просто воздух! Дунь и их нет!

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    Источник: «Спорт уик-энд»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1054

      FCSpartakM 1 минуту назад

      а вокруг него собралась талантливая молодежь
      Это он про кого вообще?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13410

      Вомбат 24 минуты назад

      Журналист, ты, очевидно, очень умный, раз лучше Миллера знаешь, сколько денег у Газпрома. Если ты такой умный, зачем же ты берешь интервью у старого человека? Ты же понимаешь, что ничего, кроме маразма, не услышишь?

      0
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      Рейтинг: +5909

      Эном айс 1 час назад

      Батоно Анзор рассуждает как обосранный биджо.
      В Зените не за деньги продали Малека ибн... А за имидж бренда. Хоть какой.
      И никто не удивляется в Зените ,что после ухода оного и Далера игра перекосилась и придётся строить всё заново.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +16837

      Алексей З 1 час назад

      Если игрок хочет уйти , как его удержать ?
      Будет ходить дурака валять , так хоть деньги неплохие заработать.
      Походу Кавазашвили миллиардер , раз для него 60 млн. $ народного достояния просто пшик.

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      Рейтинг: +536

      aldo conte 2 часа назад

      В очередной раз всех убедили, что в нашем чемпионате, пока "Газпром" содержит "Зенит", будет скукотища и чемпион заранее известен. Потратят любые деньги и купят любого футболиста из России, Южной Америки и Африки. Как можно соревноваться с тем, у кого не мешок с деньгами, а КАМАЗ?

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