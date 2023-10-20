Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» летом отказался от бесплатного опорника из АПЛ

20 октября 2023, 15:58
7

Стало известно о несостоявшемся переходе опорного полузащитника Тома Дэвиса в «Спартак».

В конце летнего трансферного окна московскому клубу предложили подписать 25-летнего футболиста в качестве свободного агента.

«Спартак» ответил отказом, так как не нуждался в усилении этой позиции.

Сам английский хавбек был готов к переезду в Россию в случае поступления финансово выгодного предложения.

  • Дэвис – воспитанник «Эвертона».
  • Летом у него истек контракт с ливерпульским клубом. В итоге он перешел в «Шеффилд Юнайтед».
  • В составе «Эветона» игрок провел 179 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Еще по теме:
Радимов определил лучший трансфер «Спартака»
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами
Зобнин: «Было бы неинтересно, если бы «Спартак» всех обыгрывал»
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Эвертон Шеффилд Юнайтед Дэвис Том
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1697808600
Таких бесплатных пол Европы!
Ответить
k611
1697810596
Вряд ли толковый игрок, раз в АПЛ не особо нужен.
Ответить
alefreddy
1697812428
пошел на понижении из АПЛ
Ответить
erybov1965
1697813592
Бесплатно - не интересует,ведь "бабло" не получится "распилить".
Ответить
ivany4
1697816475
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это ж надо умудриться за 179 матчей не пройти рубеж в 10 забитых мячей, а тем более в роли опорника отдать всего 8 ассистов.)) А что скажут наши "эксперты" и знатоки футбола с северных болот?!
Ответить
моэм
1697864160
безОТКАТные предложения рулящих Спартаком не интересуют .
Ответить
Главные новости
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
2
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
2
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
4
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
5
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Все новости
Все новости
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
1
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
5
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+