«Спартак» летом отказался от бесплатного опорника из АПЛ

Стало известно о несостоявшемся переходе опорного полузащитника Тома Дэвиса в «Спартак».
В конце летнего трансферного окна московскому клубу предложили подписать 25-летнего футболиста в качестве свободного агента.
«Спартак» ответил отказом, так как не нуждался в усилении этой позиции.
Сам английский хавбек был готов к переезду в Россию в случае поступления финансово выгодного предложения.
- Дэвис – воспитанник «Эвертона».
- Летом у него истек контракт с ливерпульским клубом. В итоге он перешел в «Шеффилд Юнайтед».
- В составе «Эветона» игрок провел 179 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Источник: Metaratings