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    «Спартак» летом отказался от бесплатного опорника из АПЛ

    Стало известно о несостоявшемся переходе опорного полузащитника Тома Дэвиса в «Спартак».

    В конце летнего трансферного окна московскому клубу предложили подписать 25-летнего футболиста в качестве свободного агента.

    «Спартак» ответил отказом, так как не нуждался в усилении этой позиции.

    Сам английский хавбек был готов к переезду в Россию в случае поступления финансово выгодного предложения.

    • Дэвис – воспитанник «Эвертона».
    • Летом у него истек контракт с ливерпульским клубом. В итоге он перешел в «Шеффилд Юнайтед».
    • В составе «Эветона» игрок провел 179 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +502

      erybov1965 10 минут назад

      Бесплатно - не интересует,ведь "бабло" не получится "распилить".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3512

      alefreddy 29 минут назад

      пошел на понижении из АПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1487

      k611 1 час назад

      Вряд ли толковый игрок, раз в АПЛ не особо нужен.

      1
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      Рейтинг: +10275

      САДЫЧОК 1 час назад

      Таких бесплатных пол Европы!

      1
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      Рейтинг: +6550

      fakeid 1 час назад

      во дебилы

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