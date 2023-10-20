«Спартак» летом отказался от бесплатного опорника из АПЛ

Стало известно о несостоявшемся переходе опорного полузащитника Тома Дэвиса в «Спартак».

В конце летнего трансферного окна московскому клубу предложили подписать 25-летнего футболиста в качестве свободного агента.

«Спартак» ответил отказом, так как не нуждался в усилении этой позиции.

Сам английский хавбек был готов к переезду в Россию в случае поступления финансово выгодного предложения.