Президент «Ростова» сообщил, сколько новичков клуб подпишет зимой

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопросы о трансферных планах клуба.
– В «Краснодар» едут легионеры, а к вам – нет. Почему?
– Есть ряд обстоятельств, в том числе и финансовые.
– Держите ли вы в голове, что и этой зимой никого подписать не получится?
– Все зависит от ситуации. Мы к этому готовы, но намерены взять 3-4 игрока в зимнее трансферное окно.
– Есть ли в шорт-листе футболисты с российским паспортом из РПЛ?
– Нет, но могут появиться. Наш селекционный отдел сейчас отсматривает около 20 игроков, но не факт, что они подойдут.
Кого-то хотим купить прямо сейчас? Нет, пока просматриваем. Спортивный отдел работает.
– Предположим, вам доступен любой футболист из РПЛ. Кого взяли бы?
– Не люблю фантазировать. Нам нужен защитник и усиление еще нескольких позиций.
- «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
- Команда идет на 14-м месте (зона стыков).