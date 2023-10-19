Президент «Ростова» сообщил, сколько новичков клуб подпишет зимой

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопросы о трансферных планах клуба.

– В «Краснодар» едут легионеры, а к вам – нет. Почему?

– Есть ряд обстоятельств, в том числе и финансовые.

– Держите ли вы в голове, что и этой зимой никого подписать не получится?

– Все зависит от ситуации. Мы к этому готовы, но намерены взять 3-4 игрока в зимнее трансферное окно.

– Есть ли в шорт-листе футболисты с российским паспортом из РПЛ?

– Нет, но могут появиться. Наш селекционный отдел сейчас отсматривает около 20 игроков, но не факт, что они подойдут.

Кого-то хотим купить прямо сейчас? Нет, пока просматриваем. Спортивный отдел работает.

– Предположим, вам доступен любой футболист из РПЛ. Кого взяли бы?

– Не люблю фантазировать. Нам нужен защитник и усиление еще нескольких позиций.