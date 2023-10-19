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    • Президент «Ростова» сообщил, сколько новичков клуб подпишет зимой

    Президент «Ростова» сообщил, сколько новичков клуб подпишет зимой

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц ответил на вопросы о трансферных планах клуба.

    – В «Краснодар» едут легионеры, а к вам – нет. Почему?

    – Есть ряд обстоятельств, в том числе и финансовые.

    – Держите ли вы в голове, что и этой зимой никого подписать не получится?

    – Все зависит от ситуации. Мы к этому готовы, но намерены взять 3-4 игрока в зимнее трансферное окно.

    – Есть ли в шорт-листе футболисты с российским паспортом из РПЛ?

    – Нет, но могут появиться. Наш селекционный отдел сейчас отсматривает около 20 игроков, но не факт, что они подойдут.

    Кого-то хотим купить прямо сейчас? Нет, пока просматриваем. Спортивный отдел работает.

    – Предположим, вам доступен любой футболист из РПЛ. Кого взяли бы?

    – Не люблю фантазировать. Нам нужен защитник и усиление еще нескольких позиций.

    • «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда идет на 14-м месте (зона стыков).

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    Источник: Sport24

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    19.10.2023 21:55
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