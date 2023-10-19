Мостовой ответил, нужны ли сборной России матчи с Кубой и Мальдивами

Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о целесообразности проведения товарищеских матчей сборной России в ноябре.

«Все говорят, что нам нужно играть со всеми возможными командами. Вот сыграли недавно против Кении. В итоге чудом в самом конце матча кое-как спасаем ничью. А зачем тогда играть вообще?

Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре. Мальдивы и Куба – совсем уже нам не подходят. Это точно не те команды, которые нужны нам для спарринговых матчей.

За последнее время уже насмотрелись на расширенные составы по 50 человек и прочее. О каком уровне сборной можно говорить, если с Кенией играем 2:2?», – заявил Мостовой.