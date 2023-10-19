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    • Мостовой ответил, нужны ли сборной России матчи с Кубой и Мальдивами

    Мостовой ответил, нужны ли сборной России матчи с Кубой и Мальдивами

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о целесообразности проведения товарищеских матчей сборной России в ноябре.

    «Все говорят, что нам нужно играть со всеми возможными командами. Вот сыграли недавно против Кении. В итоге чудом в самом конце матча кое-как спасаем ничью. А зачем тогда играть вообще?

    Если все нормальные сборные заняты, можно и не собираться в ноябре. Мальдивы и Куба – совсем уже нам не подходят. Это точно не те команды, которые нужны нам для спарринговых матчей.

    За последнее время уже насмотрелись на расширенные составы по 50 человек и прочее. О каком уровне сборной можно говорить, если с Кенией играем 2:2?», – заявил Мостовой.

    • Перед ничьей с Кенией россияне победили Камерун (1:0).
    • Сборная отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4438

      mutabor0992 26 минут назад

      А как же!Знаете сколько тур на Кубу или Мальдивы стоит?А футболисты- они же нищие.А так нахаляву съездят на курорт,мир посмотрят.

      0
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      Рейтинг: +416

      guron88 51 минуту назад

      Да уж... Куба и Мальдивские острова - это совсем запредельный уровень. Футбол на Кубе - испокон века, никакущий! А про Мальдивы и местный футбол, вообще никто ничего не знает...

      0
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      Рейтинг: +756

      Октавиус > guron88 44 минуты назад

      про Кению говорили то же самое, в итоге еле ноги унесли)

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      Рейтинг: +20264

      ilichkadr > guron88 24 минуты назад

      Сборная команда на Мальдивах создана из отдыхающих.

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