Стало известно, какую сумму компенсации может получить «Аль-Хиляль» за травму Неймара в сборной Бразилии

«Аль-Хиляль» может получить компенсацию за травму нападающего команды Неймара, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).
Бразилец не мог закончить игру и покинул поле на носилках. Завершив обследование, врачи диагностировали футболисту повреждение передней крестообразной связки колена и разрыва мениска.
«Аль-Хиляль» имеет право активировать опцию «защита клуба» от ФИФА, которая позволяет частично возместить финансовые потери, если игрок получил повреждение, выступая за национальную команду. Саудовский клуб может получить 7,5 млн евро.
- Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» минувшим летом за 90 миллионов евро.
- Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
- Всего за «Аль-Хиляль» Неймар провел пять матчей, забил один гол и записал в свой актив три голевые передачи.
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Источник: RMC Sport