Стало известно, какую сумму компенсации может получить «Аль-Хиляль» за травму Неймара в сборной Бразилии

«Аль-Хиляль» может получить компенсацию за травму нападающего команды Неймара, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

Бразилец не мог закончить игру и покинул поле на носилках. Завершив обследование, врачи диагностировали футболисту повреждение передней крестообразной связки колена и разрыва мениска.

«Аль-Хиляль» имеет право активировать опцию «защита клуба» от ФИФА, которая позволяет частично возместить финансовые потери, если игрок получил повреждение, выступая за национальную команду. Саудовский клуб может получить 7,5 млн евро.