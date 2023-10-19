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    • Стало известно, какую сумму компенсации может получить «Аль-Хиляль» за травму Неймара в сборной Бразилии

    Стало известно, какую сумму компенсации может получить «Аль-Хиляль» за травму Неймара в сборной Бразилии

    «Аль-Хиляль» может получить компенсацию за травму нападающего команды Неймара, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

    Бразилец не мог закончить игру и покинул поле на носилках. Завершив обследование, врачи диагностировали футболисту повреждение передней крестообразной связки колена и разрыва мениска.

    «Аль-Хиляль» имеет право активировать опцию «защита клуба» от ФИФА, которая позволяет частично возместить финансовые потери, если игрок получил повреждение, выступая за национальную команду. Саудовский клуб может получить 7,5 млн евро.

    • Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» минувшим летом за 90 миллионов евро.
    • Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
    • Всего за «Аль-Хиляль» Неймар провел пять матчей, забил один гол и записал в свой актив три голевые передачи.

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    Источник: RMC Sport

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