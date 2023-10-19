Стало известно, какую сумму компенсации может получить «Аль-Хиляль» за травму Неймара в сборной Бразилии

«Аль-Хиляль» может получить компенсацию за травму нападающего команды Неймара, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2).

Бразилец не мог закончить игру и покинул поле на носилках. Завершив обследование, врачи диагностировали футболисту повреждение передней крестообразной связки колена и разрыва мениска.

«Аль-Хиляль» имеет право активировать опцию «защита клуба» от ФИФА, которая позволяет частично возместить финансовые потери, если игрок получил повреждение, выступая за национальную команду. Саудовский клуб может получить 7,5 млн евро.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» минувшим летом за 90 миллионов евро.

Контракт бразильца с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Всего за «Аль-Хиляль» Неймар провел пять матчей, забил один гол и записал в свой актив три голевые передачи.

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