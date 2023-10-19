Агент Паулу Барбоза оценил шансы на проведение матчей сборной России с командами Южной Америки

Португальский агент Паулу Барбоза высказался о потенциальном товарищеском матче между Россией и Бразилией после недавнего турне по стране молодежной сборной России.

«Турне клубов РПЛ по Бразилии? Я думаю, что это отличная идея. Чем больше в российском футболе будет игр с хорошими соперниками, тем будет больше пользы.

Возможен ли товарищеский матч между Россией и Бразилией? Думаю, что это реально. Много национальных команд в Южной Америке заинтересованы сыграть с Россией. Не только Бразилия. Есть ещe Аргентина, Колумбия. Это те страны, где футбол находится на высоком уровне. Для России такие спарринги стали бы прекрасной возможностью поддерживать уровень и сказались бы положительно», – сказал Барбоза.