Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • Агент Паулу Барбоза оценил шансы на проведение матчей сборной России с командами Южной Америки

    Агент Паулу Барбоза оценил шансы на проведение матчей сборной России с командами Южной Америки

    Португальский агент Паулу Барбоза высказался о потенциальном товарищеском матче между Россией и Бразилией после недавнего турне по стране молодежной сборной России.

    «Турне клубов РПЛ по Бразилии? Я думаю, что это отличная идея. Чем больше в российском футболе будет игр с хорошими соперниками, тем будет больше пользы.

    Возможен ли товарищеский матч между Россией и Бразилией? Думаю, что это реально. Много национальных команд в Южной Америке заинтересованы сыграть с Россией. Не только Бразилия. Есть ещe Аргентина, Колумбия. Это те страны, где футбол находится на высоком уровне. Для России такие спарринги стали бы прекрасной возможностью поддерживать уровень и сказались бы положительно», – сказал Барбоза.

    • Молодежная сборная России в Бразилии провела четыре матча против академий «СКА Бразил» (2:2), «Сан-Паулу» (1:1), «Палмейраса» (3:1) и «Сантоса» (6:4).
    • Первая сборная России после отстранения играла только со сборными из Азии и Африки.

    Новости по теме
    В РФС рассказали, когда Карпин уйдет из «Ростова»
    Сборная России узнала возможного соперника в следующем товарищеском матче 1
    Талалаев призвал Ловчева возглавить сборную России вместо Карпина 6
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:38
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2211

      Suvorov71 54 минуты назад

      А зачем нам ехать в Бразилию, можно сборной играть против питерской помойки, там полно смазных из Ю.Америки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16795

      Алексей З 1 час назад

      Другими словами , "любой каприз за ваши деньги".

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+