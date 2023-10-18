Тихонов назвал Соболева российским Суаресом

Бывший тренер спартаковца Александра Соболева по «Енисею» Андрей Тихонов прокомментировал отстранение игрока от основы.

«Отстранение уже было давно, до сборной. Он уже с завтрашнего дня вернется к тренировкам. Все пишут, что Соболев не только пропустил три совместных завтрака, хотя нужно объяснить, что это такое. Когда у тебя командный завтрак, должно быть написано «для всех» или «по желанию». Еще пишут, что дело не в завтраках, а в конфликте. Видимо, недовольство [российских] игроков нарастает.

Я знаю Соболева, работал с ним, он очень эмоциональный, все переживает. Он может выплеснуть все на поле, в грубой игре, в подкатах. Он как российский Суарес. Несдержанность очень мешает, таких футболистов остановят штрафы. За определенные моменты, желтые карточки спортсменов остановят только деньги», – сказал Тихонов.