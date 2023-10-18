Агент Барриоса сообщил, вернется ли футболист в «Зенит» после отъезда в сборную Колумбии

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о сроках возвращения колумбийца после вызова в национальную команду.

«Сегодня Вильмар вернется в расположение «Зенита». Все нормально», – сказал агент.