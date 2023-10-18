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    • Агент Барриоса сообщил, вернется ли футболист в «Зенит» после отъезда в сборную Колумбии

    Агент Барриоса сообщил, вернется ли футболист в «Зенит» после отъезда в сборную Колумбии

    Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о сроках возвращения колумбийца после вызова в национальную команду.

    «Сегодня Вильмар вернется в расположение «Зенита». Все нормально», – сказал агент.

    • Барриос получил вызов в национальную команду Колумбии и принял участие в матчах против Уругвая (2:2) и Эквадора (0:0).
    • Контракт 30-летнего полузащитника с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.
    • Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барриоса в 16 миллионов евро.
    • По сообщению СМИ, летом в приобретении Барриоса был заинтересован «Ноттингем Форрест».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4554

      ПалкоВводецъ (returned) 52 минуты назад

      Барриос это Цербер Зенита. И походу он в Зените надолго. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5632

      PAREVG. 57 минут назад

      И привезет мешок запрещенных веществ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4287

      шахта Заполярная > PAREVG. 10 минут назад

      Не ужели мыло для немытых.

      0
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