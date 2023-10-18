Агент Барриоса сообщил, вернется ли футболист в «Зенит» после отъезда в сборную Колумбии

Футбольный агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о сроках возвращения колумбийца после вызова в национальную команду.

«Сегодня Вильмар вернется в расположение «Зенита». Все нормально», – сказал агент.

Барриос получил вызов в национальную команду Колумбии и принял участие в матчах против Уругвая (2:2) и Эквадора (0:0).

Контракт 30-летнего полузащитника с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Барриоса в 16 миллионов евро.

По сообщению СМИ, летом в приобретении Барриоса был заинтересован «Ноттингем Форрест».

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