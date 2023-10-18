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    • Агент Родриго Нестора ответил на вопрос о возможном переходе бразильца в «Зенит»

    Агент Родриго Нестора ответил на вопрос о возможном переходе бразильца в «Зенит»

    Футбольный агент Десио Берман прокомментировал трансфер полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора в один из европейских клубов. Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется бразильцем и готов приобрести его.

    «Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам», – сказал агент.

    • В составе «Сан-Паулу» Нестор провел 176 матчей, забил 11 мячей и сделал 25 голевых передач.
    • Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €7 млн.

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    Источник: «РБ Спорт»

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