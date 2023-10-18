Агент Родриго Нестора ответил на вопрос о возможном переходе бразильца в «Зенит»

Футбольный агент Десио Берман прокомментировал трансфер полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора в один из европейских клубов. Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется бразильцем и готов приобрести его.

«Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам», – сказал агент.