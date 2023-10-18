Хавбек «Атлетика» пропускает тренировки из-за травмы перед матчем с «Барселоной»

Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс получил травму левой межреберной мышцы на уровне пространства между восьмым и девятым ребрами в задней области.

Футболист не тренировался с командой из-за повреждения, полученного в сборной Испании. Сейчас Уильямс проходит курс реабилитации. У него осталось четыре тренировки перед ближайшим матчем, чтобы вернуться к полноценной физической форме. Боль, которую испытывает игрок, иногда влияет на его движение, но проблему можно решить с помощью инфильтрации.