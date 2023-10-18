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    • Хавбек «Атлетика» пропускает тренировки из-за травмы перед матчем с «Барселоной»

    Хавбек «Атлетика» пропускает тренировки из-за травмы перед матчем с «Барселоной»

    Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс получил травму левой межреберной мышцы на уровне пространства между восьмым и девятым ребрами в задней области.

    Футболист не тренировался с командой из-за повреждения, полученного в сборной Испании. Сейчас Уильямс проходит курс реабилитации. У него осталось четыре тренировки перед ближайшим матчем, чтобы вернуться к полноценной физической форме. Боль, которую испытывает игрок, иногда влияет на его движение, но проблему можно решить с помощью инфильтрации.

    • «Атлетик» сыграет с «Барселоной» в гостях 22 октября.
    • Команда из Бильбао занимает пятое место в чемпионате Испании.

    Источник: Marca

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