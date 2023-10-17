«Бавария» готова заплатить за украинского футболиста 30 млн евро

«Бавария» хочет приобрести украинского вингера Виктора Цыганкова, родившегося в Израиле.
«Жирона» готова отпустить игрока за 30 млн евро.
- Цыганков перешел в «Жирону» из киевского «Динамо» в январе 2023 года за 5 млн евро.
- Контракт футболиста с испанским клубом действует до 30 июня 2027 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость украинца в 22 млн евро.
- В текущем сезоне 25-летний Цыганков принял участие в восьми матчах «Жироны» в Ла Лиге, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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