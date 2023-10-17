Тренер сборной Швеции эмоционально отреагировал на убийство двух фанатов в центре Брюсселя

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон шокирован новостью о гибели двух болельщиков его команды.

Шведских фанатов расстреляли в центре Брюсселя.

Это сделал радикальный исламист Слайем С, назвавший себя членом ИГИЛ*.

Из-за теракта не был доигран матч отбора Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.

«Выходя на матч, мы ничего не знали. Нам сказали в перерыве. Решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидно: мы не можем продолжать. Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи.

Это совершенно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли – с теми, кого она затронула и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?« – сказал Андерссон.

* – ИГИЛ, «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация.