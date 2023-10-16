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    • «Мы скатились»: экс-нападающий сборной России – о ничьей с Кенией

    «Мы скатились»: экс-нападающий сборной России – о ничьей с Кенией

    Дмитрий Булыкин дал комментарий по итогам товарищеского матча между сборными России и Кении.

    «Даже не знаю, что и сказать по итогам этого матча. Мы Кению обыграть не можем, а еще говорим о каких-то матчах против сборной Бразилии или Аргентины.

    Сборной России нужно сыграть против Лихтенштейна или Люксембурга, чтобы хоть какую-то уверенность почувствовать в своих силах.

    Наверное, Карпин сейчас снова придумает, что сказать. Мы скатились до того, что радуемся ничьей против Кении. Так быть не должно. Хочется, чтобы сборная побеждала», – сказал Булыкин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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