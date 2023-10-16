«Мы скатились»: экс-нападающий сборной России – о ничьей с Кенией

Дмитрий Булыкин дал комментарий по итогам товарищеского матча между сборными России и Кении.

Итог встречи – ничья 2:2.

Россияне ушли от поражения на 89-й минуте.

В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков.

«Даже не знаю, что и сказать по итогам этого матча. Мы Кению обыграть не можем, а еще говорим о каких-то матчах против сборной Бразилии или Аргентины.

Сборной России нужно сыграть против Лихтенштейна или Люксембурга, чтобы хоть какую-то уверенность почувствовать в своих силах.

Наверное, Карпин сейчас снова придумает, что сказать. Мы скатились до того, что радуемся ничьей против Кении. Так быть не должно. Хочется, чтобы сборная побеждала», – сказал Булыкин.