«Мы скатились»: экс-нападающий сборной России – о ничьей с Кенией

Дмитрий Булыкин дал комментарий по итогам товарищеского матча между сборными России и Кении.
- Итог встречи – ничья 2:2.
- Россияне ушли от поражения на 89-й минуте.
- В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков.
«Даже не знаю, что и сказать по итогам этого матча. Мы Кению обыграть не можем, а еще говорим о каких-то матчах против сборной Бразилии или Аргентины.
Сборной России нужно сыграть против Лихтенштейна или Люксембурга, чтобы хоть какую-то уверенность почувствовать в своих силах.
Наверное, Карпин сейчас снова придумает, что сказать. Мы скатились до того, что радуемся ничьей против Кении. Так быть не должно. Хочется, чтобы сборная побеждала», – сказал Булыкин.
Источник: «РБ Спорт»