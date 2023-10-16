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    Ибрагимович прокомментировал скандал с участием Тонали

    Златан Ибрагимович высказался о проблемах полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

    • Итальянца обвинили в причастности к нелегальным ставкам.
    • Ему грозит отстранение от футбола на длительный срок.
    • Всего были разоблачены 20 бывших и действующих игроков Серии А.
    • Златан и Тонали вместе выступали за «Милан».

    «Я мало знаю об этой истории, никогда не замечал в нем ничего странного. Но не нужно судить человека, пока не узнаете всего.

    Если он действительно страдает от игровой зависимости, нужно помочь ему, потому что это как наркотик.

    Я тоже играл в казино, потому что каждый делает со своими деньгами то, что хочет. Но нужно понимать ситуацию», – заявил Ибрагимович.

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    Источник: Get Italian Football News

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