Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей Лиги чемпионов, заявил журналист Сергей Болотников на ютуб-канале KDK.

Женская команда «Кривбасса» в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов 6 и 9 сентября играла против «Парижа» (0:4) и «Линчепинга» (0:3). Обе игры прошли в Швеции.

С выезда с командой не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Клуб из Кривого Рога по поводу данного инцидента обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и в Государственную пограничную службу Украины.