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  • Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

15 октября 2023, 17:57
11

Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не возвратились на территорию Украины после игр Лиги чемпионов, сказал журналист Сергей Болотников на ютуб-канале KDK.

Женская команда «Кривбасса» в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов 6 и 9 сентября встречалась с «Парижем» (0:4) и «Линчепинга» (0:3). Обе игры прошли в Швеции.

После окончания игр расположение украинской команды покинули SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Клуб из Кривого Рога по поводу этого инцидента обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины, а также в Государственную пограничную службу Украины.

  • 13 октября поступила информация, что игрок юношеской команды «Шахтера» Александр Распутько самовольно покинул расположение украинской команды в Бельгии и скрылся в России.

Источник: KDK
Лига чемпионов Кривбасс
Комментарии (11)
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BRO_football
1697382918
Сбежали от мобилизации.
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Napaleon Banapart
1697383217
Попали в сети садомитов и сатонистов. Или не смогли больше терпеть тирании Зеленского на родине... Кто то читая эту лабуду хряпнул рюмку и вспомнил Брежневские времена...
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PAREVG.
1697385574
А может они просто решили жениться друг на друге...
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FanatSerj
1697387844
Ничего удивительного в могилизации никто не хочет участвовать, там бы и больше побежало если были для мужиков хоть где то границы были открыты.
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Ниф-Ниф
1697388218
Просто денег на билеты не хватило. Пешком пошли.
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Oldtrafford83
1697431319
А шо случилось?
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