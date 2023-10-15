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    • Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

    Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

    Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей Лиги чемпионов, заявил журналист Сергей Болотников на ютуб-канале KDK.

    Женская команда «Кривбасса» в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов 6 и 9 сентября играла против «Парижа» (0:4) и «Линчепинга» (0:3). Обе игры прошли в Швеции.

    С выезда с командой не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

    Клуб из Кривого Рога по поводу данного инцидента обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и в Государственную пограничную службу Украины.

    • 13 октября стало известно, что футболист юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько самовольно покинул расположение украинской команды в Бельгии и бежал в Россию.

    Источник: KDK

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    Сегодня, 17:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5181

      Бомбардиръ 14 минут назад

      Сейчас на фронте у ВСУ полный п*здец.

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      Ответить
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      Рейтинг: +452

      Napaleon Banapart 35 минут назад

      Попали в сети садомитов и сатонистов. Или не смогли больше терпеть тирании Зеленского на родине... Кто то читая эту лабуду хряпнул рюмку и вспомнил Брежневские времена...

      0
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      Рейтинг: +12565

      BRO_football 40 минут назад

      Сбежали от мобилизации.

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