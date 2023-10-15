Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не возвратились на территорию Украины после игр Лиги чемпионов, сказал журналист Сергей Болотников на ютуб-канале KDK.

Женская команда «Кривбасса» в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов 6 и 9 сентября встречалась с «Парижем» (0:4) и «Линчепинга» (0:3). Обе игры прошли в Швеции.

После окончания игр расположение украинской команды покинули SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.

Клуб из Кривого Рога по поводу этого инцидента обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины, а также в Государственную пограничную службу Украины.