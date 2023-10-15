Два сотрудника украинского «Кривбасса» не вернулись в страну после матчей в Европе

Сейчас на фронте у ВСУ полный п*здец.
Два сотрудника женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей Лиги чемпионов, заявил журналист Сергей Болотников на ютуб-канале KDK.
Женская команда «Кривбасса» в рамках отборочного турнира Лиги чемпионов 6 и 9 сентября играла против «Парижа» (0:4) и «Линчепинга» (0:3). Обе игры прошли в Швеции.
С выезда с командой не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.
Клуб из Кривого Рога по поводу данного инцидента обратился в полицию, в Министерство молодежи и спорта Украины и в Государственную пограничную службу Украины.
- 13 октября стало известно, что футболист юношеской команды «Шахтера» Александр Роспутько самовольно покинул расположение украинской команды в Бельгии и бежал в Россию.