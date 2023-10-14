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    • Неймар и другие игроки Бразилии проводили время с девушками перед матчем с Венесуэлой – есть их фото

    Неймар и другие игроки Бразилии проводили время с девушками перед матчем с Венесуэлой – есть их фото

    В Бразилии разгорается скандал из-за нарушения режима игроками сборной перед отборочным матчем ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).

    Как сообщил журналист Матеус Бальди, Неймар, Винисиус и Ришарлисон за несколько часов до игры проводили время в компании девушек. В распоряжении репортера оказались их фото. Также Бальди опубликовал аудиозапись разговоров между спортсменами и их спутницами.

    • Неймара после матча забросали попкорном.
    • Его девушка и мать его ребенка официально разрешила игроку изменять, но с рядом ограничений.
    • Впереди у Бразилии матч с Уругваем.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 20:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +160

      ramblernasheveverything 1 час назад

      Вы не понимаете.После такого они еще лучше играют. В яйцах ничего не жмет.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9366

      vladik12 > ramblernasheveverything 1 час назад

      Вряд ли. Не смогли же обыграть какую-то Венесуэлу дома.

      0
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      ...
      Рейтинг: +160

      ramblernasheveverything > vladik12 1 час назад

      Без этого проиграли бы, а так ничья.)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6467

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 54 минуты назад

      У таких как ты и тебе подобных -их ваще нет........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6467

      AtticusFinch > ramblernasheveverything 53 минуты назад

      Як на хуторе мы пыськи дрочевали.
      Это хлопцам нравится весьма!
      И на кой нам, хлопцам, то занятье,
      Ведь дивчин в селе у нас нэма!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57326

      MaxRnD > AtticusFinch 43 секунды назад

      Зато у Михалыча там в бурьянах ишаки есть

      0
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