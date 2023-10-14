Неймар и другие игроки Бразилии проводили время с девушками перед матчем с Венесуэлой – есть их фото

В Бразилии разгорается скандал из-за нарушения режима игроками сборной перед отборочным матчем ЧМ-2026 против Венесуэлы (1:1).

Как сообщил журналист Матеус Бальди, Неймар, Винисиус и Ришарлисон за несколько часов до игры проводили время в компании девушек. В распоряжении репортера оказались их фото. Также Бальди опубликовал аудиозапись разговоров между спортсменами и их спутницами.